Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12.

Cụ thể, ở các vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, nghị định quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức. Đồng thời, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Phạt từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình.

Phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Hành hạ, ngược đãi như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;

- Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi cô lập, giam cầm thành viên gia đình.