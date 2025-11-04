Ở Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8, Nguyễn Hoài Đảm (cựu học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác, tỉnh Hà Tĩnh, khóa 2005-2008) từng nhất tuần, nhất tháng và lọt vào cuộc thi quý 2. Năm đó, Hoài Đảm khép lại hành trình Olympia với giải ba ở cuộc thi quý với chiến thắng thuộc về bạn chơi Huỳnh Anh Vũ - sau này cũng trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8).

Nguyễn Hoài Đảm, từ một nam sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8, hiện là biên tập viên, MC, Bí thư Đoàn Thanh niên của Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Page Đường lên đỉnh Olympia.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoài Đảm cho hay anh bất ngờ khi câu chuyện của mình bỗng được tìm lại và chia sẻ những ngày qua.

“Mọi người quan tâm có lẽ vì tình yêu dành cho Olympia và các thí sinh của chương trình. Hoặc cũng có thể là vì tò mò sao xưa Hoài Đảm gầy thế và không biết bây giờ còn gầy không, có khác gì không”, nam MC của Đài Truyền hình Việt Nam dí dỏm.

Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi nghèo Hương Sơn (Hà Tĩnh), với Hoài Đảm, Olympia như một niềm mơ ước, mốc son đẹp đẽ. Không chiến thắng ở cuộc thi quý để có thể tiến xa hơn, lúc đó, chàng học sinh lớp 11 Hà Tĩnh đầy tiếc nuối.

“Thời điểm đó, nuối tiếc là cảm giác chung của tôi, của rất nhiều bạn bè, thầy cô và người dân trong huyện. Thực ra, mục tiêu ban đầu của tôi cũng không lớn đến mức trở thành quán quân, mà muốn mang được cầu truyền hình về với miền núi Hương Sơn quê nhà; cũng là cầu truyền hình thứ 2 ở Hà Tĩnh, sau anh Phan Mạnh Tân - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2. Tiếc là điều đó đã không trở thành hiện thực”, MC Hoài Đảm kể.

Nguyễn Hoài Đảm hiện là MC, biên tập viên tại VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nhưng cũng vì thất bại đó, Hoài Đảm tự nhủ phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa.

“Lúc đó, tôi tự nhủ rằng không có cơ hội này, mình sẽ tìm cơ hội khác. Olympia và du học không phải là con đường duy nhất để đến với thành công. Nhưng có thể nói Olympia cho tôi một tình yêu. Tham gia chương trình, được mục sở thị các công đoạn sản xuất của một chương trình truyền hình, tôi bắt đầu nhen nhóm ước mơ trở thành một nhà báo - một người làm truyền hình giỏi. Và thật may mắn, cuối cùng tôi vẫn thỏa ước mơ được du học và được trải nghiệm cuộc sống, môi trường học tập ở nước ngoài”, Hoài Đảm chia sẻ.

Luôn mang trong mình khát vọng vươn lên và quyết tâm học tập, tốt nghiệp phổ thông, Hoài Đảm thi và trúng tuyển vào ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với thành tích học tập, rèn luyện ấn tượng ở đại học, đến năm thứ hai, nam sinh Hà Tĩnh được cử đi học theo diện học bổng hiệp định tại Nga, theo học ngành Báo chí tại Trường ĐH Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Irkutsk.

Ở Nga, song song với quá trình học tập, Hoài Đảm tham gia làm truyền hình sinh viên, cộng tác với nhiều báo và đài truyền hình ở Việt Nam.

Ảnh: NVCC.

Sau khi tốt nghiệp về nước, Hoài Đảm chủ động liên hệ tới nhà báo Tùng Chi, khi đó là Trưởng phòng Trò chơi và gặp gỡ trên truyền hình 3, Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế, người phụ trách chương trình Đường lên đỉnh Olympia để tìm cơ hội.

“Rất may tôi đã được nhận vào học việc rồi cộng tác, dù không trực tiếp làm Olympia. Tôi cũng cố gắng cộng tác dẫn một số kênh ở VTV, VTC, VTVcab; học việc ở Ban Thời sự, Thời tiết và về làm nhân sự của VTV5 từ năm 2014 đến bây giờ”, MC Hoài Đảm chia sẻ.

Nam MC hiện là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh cũng là Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2025 thuộc Đoàn Chính phủ; đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng...

Mới đây, anh cũng là thành viên Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia diễu hành A80.

MC Hoài Đảm cho hay, đến nay, anh vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của Đường lên đỉnh Olympia.

“Từ sau khi thi xong, tôi cũng như nhiều cựu thí sinh Olympia, chưa từng bỏ sót trận chung kết năm nào. Nhiều lần, kể cả đi công tác, tôi vẫn bật điện thoại để theo dõi. Các bạn trẻ càng ngày càng giỏi, thông minh, đa tài, cá tính và vô cùng năng động. Mỗi lần xem, tôi như thấy lại một phần thanh xuân của mình ở đó và cũng được học thêm từ các bạn rất nhiều điều”, nam MC chia sẻ.

Ảnh: NVCC.

Hoài Đảm cho rằng, công việc của mình ngày hôm nay chưa phải là điều gì quá thành công, song ở góc độ người đi trước, hiện là một cán bộ Đoàn và từ trải nghiệm cá nhân, anh muốn chia sẻ với các bạn trẻ: “Không ai đánh thuế ước mơ và vì thế cứ cố gắng nuôi dưỡng nó từng ngày”.

“Mỗi giai đoạn của con người sẽ có những ước mơ khác nhau. Dù giản dị hay dù xa vời, hãy cứ nuôi dưỡng ước mơ của mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống có lẽ là có ước mơ và dám ước mơ. Từ bản thân mình, tôi cũng không thể nghĩ có thể một ngày thực hiện được ước mơ từ một đứa bé nhà quê, tỉnh lẻ, nói giọng đặc sệt địa phương, trở thành một người dẫn chương trình thời sự ở đài truyền hình quốc gia. Vì vậy các bạn trẻ hãy cứ ước mơ, vì ít nhất chúng ta đã có điều để hướng đến”, MC Hoài Đảm nói.