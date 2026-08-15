Ông Bob Sheppard nhận được tấm bưu thiếp của cha mẹ gửi cách đây 26 năm. Ảnh: Abcnews7

Ông Bob Sheppard sống ở California (Mỹ) vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mở hòm thư hôm 5/8 và nhìn thấy một tấm bưu thiếp cũ kỹ gửi từ Copenhagen.

“Tôi nhìn nó rồi thốt lên bất ngờ. Đây đúng là một báu vật!", ông Sheppard kể lại.

Tấm bưu thiếp kèm theo chữ ký đơn giản "M&D" của cha mẹ viết về chuyến đi của họ đến Đan Mạch.

“Trên chuyến bay đến đây, cha mẹ nhìn thấy rất nhiều nước và những vùng đất xanh mướt khắp nơi. Thương yêu con, M&D”, ông Sheppard đọc lại lời nhắn trên tấm bưu thiếp.

Tấm bưu thiếp được cha mẹ ông gửi vào năm 2000. Tuy nhiên, vì một lý do chưa được xác định, mãi đến năm 2026 nó mới đến tay người nhận, theo People.

Mẹ ông qua đời cách đây 4 năm. Cha ông, ông John, qua đời cách đây 6 năm trong thời gian đại dịch COVID-19. Do những quy định hạn chế tại bệnh viện khi đó, Sheppard không có cơ hội nói lời tạm biệt với cha mình.

“Điều đó vẫn ám ảnh tôi cho đến tận hôm nay”, ông nói.

Sheppard nhớ về cha mình là một người thông minh, rất quan tâm đến người khác và vô cùng tình cảm.

Trong khi đó, mẹ ông là một giáo viên, từng đi nhiều nơi trên thế giới và rất hòa đồng.

Du lịch là niềm yêu thích của cha mẹ Sheppard. Trong nhà, ông giữ một tấm bảng lưu lại những trang hộ chiếu và hình ảnh ghi lại các chuyến đi của họ.

Sheppard cũng giữ một danh sách được in ra, ghi lại những nơi cha mẹ từng đặt chân đến. Đan Mạch là một trong số đó. Cách đây 26 năm, trong chuyến đi này, họ đã chọn tấm bưu thiếp, viết vài dòng rồi gửi con trai qua đường bưu điện.

Tấm bưu thiếp được đóng dấu bưu điện tại Đan Mạch vào tháng 7/2000, và dấu bưu điện tại Los Angeles, Mỹ ghi tháng 8/2026.

Sự chậm trễ kéo dài hơn 2 thập kỷ vẫn chưa có lời giải thích chính thức.

Nhân viên phát thư cho ông Sheppard cho rằng tấm bưu thiếp có thể đã vô tình rơi khỏi một thùng thư, rồi nằm khuất ở một vị trí nào đó trong thời gian dài. Tấm bưu thiếp có thể chỉ vừa được tìm thấy gần đây. Nhân viên bưu điện nhận ra người nhận vẫn sống tại địa chỉ cũ nên quyết định gửi nó đến ông.

Dù nguyên nhân thực sự của sự chậm trễ chưa được xác định, ông Sheppard cho rằng tấm bưu thiếp mang một ý nghĩa đặc biệt.

“Đối với tôi, nó gần như là một bưu thiếp từ thiên đường”, ông nói.