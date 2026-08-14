Bức ảnh Meena và Minal chụp chung hồi nhỏ. Ảnh: Omroep Brabant

Meena Geltink (43 tuổi) và Minal Tijssen (44 tuổi) đều được nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ cách đây khoảng 40 năm. Sau đó, họ lớn lên tại Hà Lan, cách nhau khoảng 160km, theo Nypost.

Dù được nuôi dưỡng trong những gia đình yêu thương, cả hai cho biết họ đôi khi cảm thấy cô đơn và luôn có những câu hỏi chưa được giải đáp về gia đình ruột thịt của mình.

Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1996 tại một buổi gặp mặt dành cho những người được nhận nuôi. Ngay từ lần đầu gặp, hai người phụ nữ đã cảm thấy có sự gắn kết đặc biệt dù hoàn toàn không biết mình có quan hệ huyết thống.

Những người xung quanh cũng nhận xét hai cô gái có nhiều nét giống nhau. Khi ấy, họ còn vui vẻ gọi nhau là “chị em”. Tuy nhiên, sau đó, không rõ vì lý do gì, hai người mất liên lạc và không còn gặp lại nhau.

Mọi chuyện thay đổi vào tháng 4/2026, khi Minal thực hiện xét nghiệm ADN thông qua MyHeritage. Kết quả cho thấy có một sự trùng khớp.

Ban đầu, Minal không nhận ra người có kết quả ADN trùng khớp chính là cô bạn thời thiếu niên mà mình từng quen 30 năm trước. Chỉ đến khi tìm thấy Meena trên mạng xã hội và nhìn những bức ảnh của cô, Minal mới nhận ra sự thật.

“Tôi không thể tin nổi", Minal kể lại.

Minal cho biết cô chưa từng có thông tin về những người thân ruột thịt của mình. Dù luôn cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình nhận nuôi, cô vẫn mang trong lòng cảm giác cô đơn kéo dài suốt nhiều năm.

Hai chị em gọi điện video nói chuyện với nhau. Ảnh: Omroep Brabant

Với Meena, việc tìm thấy chị gái mang đến cảm xúc tương tự.

“Suốt nhiều năm, tôi cảm thấy trong tim mình có một khoảng trống. Giống như một mảnh ghép còn thiếu cuối cùng cũng được tìm thấy", Meena chia sẻ.

Sau khi biết mình là chị em, hai người gặp lại nhau tại Hà Lan. Trong cuộc đoàn tụ, họ ôm nhau, cùng cười và khóc vì xúc động. Ngoài tiếng cười giống nhau, hai chị em còn có chung nhiều sở thích. Họ đều yêu thích thể thao, ca hát và nhảy múa. Giờ đây, hai chị em liên lạc với nhau hằng ngày.

“Khi nhìn thấy chị, tôi có cảm giác như mình đã trở về nhà", Meena nói.