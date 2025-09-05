MS 2025.238

Nằm lặng trên giường bệnh, em Nguyễn Văn Quân (SN 2006) vẫn chưa thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Mỗi lần nhìn xuống phần chân đã mất, em òa khóc, nghẹn ngào hỏi bố: “Bố ơi, chân con đâu mất rồi?” Câu hỏi ngây dại của con trai khiến ông Nguyễn Văn Ngọ (SN 1966) chỉ biết quay mặt giấu nước mắt, lòng quặn đau.

Gia đình ông Ngọ thuộc diện hộ nghèo ở vùng biển Hà Tĩnh. Cuộc sống quanh năm trông vào những chuyến đi biển thuê, thu nhập bấp bênh, cái nghèo cứ đeo bám mãi không dứt. Quân là con trai cả, dưới còn một em trai đang học lớp 4. Thương bố mẹ vất vả, sau khi học xong cấp 3, Quân xin ở nhà phụ giúp việc gia đình và mong tìm một việc làm gần nhà để đỡ đần kinh tế. Nhưng ước nguyện nhỏ bé ấy chưa kịp thực hiện thì biến cố ập đến.

Cuối tháng 7/2025, trên đường đi thăm bà ngoại trở về, Quân không may gặp tai nạn, chấn thương nặng ở cả hai chân. Em được sơ cứu ở Bệnh viện Kỳ Anh, rồi chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ buộc phải tháo khớp háng phải, cắt cụt chân để giành lại sự sống. Nỗi đau thể xác chưa nguôi thì biến chứng nhiễm trùng lại đe dọa tính mạng em một lần nữa.

Tai nạn nghiêm trọng khiến em Quân mất một bên chân

Tai họa bất ngờ đẩy gia đình nghèo vào bước đường cùng. Từ ngày con trai nhập viện, ông Ngọ chạy vạy khắp nơi vay mượn được 60 triệu đồng, cộng thêm 40 triệu đồng phía gây tai nạn hỗ trợ, mới tạm đóng được viện phí ban đầu. Nhưng số tiền ấy chỉ đủ cho ca phẫu thuật đầu tiên. Bác sĩ cho biết Quân sẽ còn phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật khác, chi phí điều trị lâu dài vượt xa khả năng của gia đình.

Mỗi lần nhìn con trai vật vã trong cơn đau, ông Ngọ nghẹn ngào: “Từ ngày biết mình bị cắt cụt chân, mất một phần cơ thể, Quân suy sụp tinh thần, mặc cảm và bi quan. Chúng tôi phải vừa động viên con, vừa lo chạy tiền chữa trị. Nhưng số tiền vay mượn được đã cạn sạch rồi, chẳng biết còn trụ được bao lâu nữa”.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Văn Quân (19 tuổi) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện phải sống với cảnh cụt chân, lại bị nhiễm trùng sau phẫu thuật. Thời gian điều trị dự kiến còn kéo dài, chi phí rất lớn, trong khi gia đình đặc biệt khó khăn, vay mượn khắp nơi cũng không kham nổi.

Gia cảnh nghèo khó, tiền điều trị cho con đã cạn sạch, người cha nghèo bất lực nhìn con trai chịu đựng nỗi đau đớn.

Trong ánh mắt ngây thơ của chàng trai mới 19 tuổi, tương lai bỗng chốc mịt mù. Mong rằng, qua Báo VietNamNet, những tấm lòng nhân ái sẽ mở rộng vòng tay, tiếp thêm cho Quân và gia đình chút hy vọng để vượt qua khó khăn này.