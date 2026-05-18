VKSND TPHCM vừa hoàn tất hồ sơ vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do các bị can Lê Văn Lành (63 tuổi, cựu phóng viên Tạp chí Người cao tuổi) cùng con trai là Lê Gia Bảo (31 tuổi, ngụ phường Tân Sơn, TPHCM) và Nguyễn Tuấn Anh (44 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, TPHCM) thực hiện.

Theo cáo buộc, khoảng 12h30 ngày 22/4/2025, Tuấn Anh điều khiển xe gắn máy chở Bảo lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt. Khi chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ, cả hai bị Đội CSGT Chợ Lớn (CSGT) ra hiệu dừng xe để kiểm tra và thông báo lỗi vi phạm.

Lúc này, Tuấn Anh và Bảo tự xưng là nhà báo. Bảo mở túi đeo chéo cho tổ công tác thấy bên trong có máy quay phim và đưa ra giấy giới thiệu công tác của Tạp chí Người cao tuổi có đóng dấu nhưng để trống tên người đi công tác. Đồng thời, cả hai không xuất trình được thẻ liên quan đến nghề báo.

Nghi vấn Tuấn Anh và Bảo giả danh phóng viên báo chí để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên tổ công tác đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, tổ công tác phát hiện trong điện thoại di động của Bảo có lưu trữ một số thông tin liên quan đến việc chuyển tiền từ nhiều tài khoản. Bảo khai, đây là tiền của một số cán bộ CSGT ở các địa phương chuyển cho Bảo hằng tháng để Bảo không tác nghiệp, quay phim tại vị trí các tổ công tác làm nhiệm vụ.

Xác định hai đối tượng có dấu hiệu phạm tội hình sự, giả danh nhà báo để cưỡng đoạt tài sản, nên Phòng CSGT TPHCM đã chuyển tin báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quy trình tống tiền của cha con cựu phóng viên

Theo lời khai của Bảo và Tuấn Anh, các bị can thường sử dụng xe mô tô lưu thông trên đường, cố tình tạo ra sai phạm để CSGT dừng phương tiện rồi ghi hình, chuyển về cho Lê Văn Lành (cha ruột của Bảo), là phóng viên Tạp chí Người cao tuổi.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã triệu tập Lành để ghi lời khai, điều tra, xác minh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Lành từng là phóng viên của nhiều tờ báo, tạp chí nên biết lực lượng CSGT thường e ngại việc bị quay phim, chụp ảnh trong quá trình làm nhiệm vụ. Lợi dụng điều này, Lành nảy sinh ý định ghi hình nhằm gây sức ép, buộc một số cán bộ, chiến sĩ phải đưa tiền.

Từ năm 2021, Lành theo các tổ tuần tra của các đội thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM để ghi lại những trường hợp người vi phạm giao thông quậy phá, gây rối khi bị kiểm tra, dẫn đến việc các cán bộ CSGT thông to tiếng khi giải thích hoặc có thiếu sót trong lễ tiết, tác phong hay sai phạm về quy trình công tác. Khi đó, Lành bí mật quay phim, ghi hình.

Sau đó, Lành sao chép dữ liệu vào điện thoại hoặc in ra rồi đem các hình ảnh này đến xin gặp ban chỉ huy đội của các cán bộ, chiến sĩ có thiếu sót để cho xem nhằm uy hiếp tinh thần, buộc họ đưa tiền theo yêu cầu.

Thực tế, Lành ít gặp được lãnh đạo các đội mà chỉ liên hệ được với trực ban rồi nói có hình ảnh, dù thực tế không phải hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ đội đó. Sau đó, Lành gợi ý xin tiền và để lại số điện thoại liên lạc. Nếu nhận được tiền, Lành sẽ xóa các đoạn phim, hình ảnh để tránh bị phát hiện. Nếu cán bộ, chiến sĩ nào không đưa tiền hoặc chậm đưa tiền thì Lành gọi điện giả vờ hỏi thăm nhằm uy hiếp tinh thần, buộc họ tiếp tục đưa tiền.

Thời gian đầu, Lành trực tiếp gặp các cán bộ, chiến sĩ CSGT để lấy tiền và chỉ nhận bằng tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, về sau số lượng cán bộ, chiến sĩ bị Lành cưỡng đoạt tăng nhiều, một mình Lành không thể trực tiếp đi lấy tiền nên đã rủ con trai là Lê Gia Bảo và bạn xã hội Nguyễn Tuấn Anh cùng tham gia.

Lành hướng dẫn Bảo và Tuấn Anh cách quay phim, ghi hình những thiếu sót, sai phạm của các tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên đường. Các đoạn phim mà Bảo và Tuấn Anh quay được sẽ đưa lại cho Lành để Lành liên lạc với các cán bộ là tổ trưởng hoặc chỉ huy các đội CSGT, đe dọa buộc phải đưa tiền hằng tháng.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2025, ba bị can đã cưỡng đoạt tiền của các cán bộ, chiến sĩ CSGT với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.