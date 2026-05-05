Sau gần nửa tháng xét xử và nghị án, ngày 5/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hòa (33 tuổi, ngụ phường Long Bình, TPHCM) 12 năm tù; Đào Thị Kiều Oanh (37 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) 11 năm tù, cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, 38 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 6 tháng đến 10 năm tù.

Theo cáo buộc, Oanh và Hòa quen biết nhau từ trước do cùng làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm tư vấn và giám sát tại một số công ty tài chính như FE Credit, Smartnet, Bankus...

Tháng 7/2022, Oanh nhờ Huỳnh Văn Lâm (người yêu của Oanh) đứng tên thành lập Công ty P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Tháng 10/2022, Oanh gặp Hòa bàn bạc và thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng thuê nhà mở chi nhánh, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset. Đồng thời, cả hai lên kế hoạch chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng bằng cách tư vấn chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM, quảng cáo “không mất phí” nhưng thực tế giữ lại 25-27% trên tổng số tiền giao dịch.

Để thực hiện, Oanh mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, đồng thời đăng ký, mượn và thuê các gian hàng kinh doanh online (gian hàng ảo) có kết nối thanh toán qua các cổng điện tử Alepay, Vimo.

Trong khi đó, Hòa thuê người viết phần mềm che giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo và thuê người quản lý website phục vụ hoạt động.

Oanh và Hòa còn thỏa thuận với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị họ Hòa) thực hiện việc giải ngân, ứng trước tiền từ tài khoản cá nhân để chuyển cho khách hàng, tương đương 75% giá trị giao dịch. Hương và Trâm được hưởng 1% hoa hồng mỗi giao dịch.

Sau khi tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng được thanh toán qua các cổng Alepay, Vimo và chuyển vào tài khoản của Oanh (đứng tên chủ gian hàng ảo), Oanh tiếp tục chuyển cho Hương, Trâm để khấu trừ khoản đã ứng và phí liên quan. Phần còn lại được chuyển cho Hòa để chi trả chi phí hoạt động và lương nhân viên; số tiền còn lại, Oanh và Hòa chia đôi.

Theo cáo buộc, từ ngày 24/10 đến 28/12/2022, Oanh và Hòa đã chiếm đoạt của các nạn nhân tổng cộng 1,8 tỷ đồng.