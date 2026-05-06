Sau một ngày xét xử, chiều nay (6/5), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Duy (29 tuổi, cựu Trưởng Phòng thu hồi nợ Công ty Luật TNHH Power Law) 3 năm 5 tháng 15 ngày tù; Bùi Thị Thu Huyền (nhân viên thu hồi nợ) 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, 14 bị cáo nguyên là nhân viên Công ty Luật TNHH Power Law cũng bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 3 năm 5 tháng 15 ngày tù.

Theo cáo buộc, Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho nhiều công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng (app) vay tiền trên mạng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HP

Để phục vụ công việc, các nhân viên được cấp tài khoản truy cập hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng để lấy thông tin cá nhân, số điện thoại của người vay và người thân của họ.

Do áp lực về doanh số, từ tháng 8/2021, nhóm nhân viên này đã thực hiện hành vi cắt ghép hình ảnh, thông tin không đúng sự thật của người vay hoặc người thân, bạn bè của họ rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Zalo với các tiêu đề như “truy tìm đối tượng lừa đảo”, “cáo phó”, giả mạo hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện... nhằm gây sức ép, buộc người vay phải trả nợ.

Vụ việc được phanh phui khi Công an quận 12 (cũ) TPHCM tiến hành kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Power Law, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.