Ngày 11/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Linh (41 tuổi, quê Vĩnh Long) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Linh thành lập và giữ chức vụ giám đốc Công ty TNHH Ngoại ngữ dịch thuật quốc tế Nam Hàn (trụ sở tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân cũ).

Dù Công ty Nam Hàn không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, không liên kết với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nước ngoài nào, nhưng vẫn quảng cáo và ký hợp đồng tư vấn, cam kết đưa người đi lao động sang Hàn Quốc theo diện visa E7 (lao động tay nghề cao).

Tháng 9/2017, Linh quảng cáo trên internet và nhận hồ sơ của các cá nhân để làm thủ tục đi lao động tại Hàn Quốc với chi phí 220 triệu đồng.

Sau khi tư vấn, Linh yêu cầu người lao động nộp hồ sơ gồm hộ chiếu, giấy khai sinh… và ký hợp đồng tư vấn việc làm đã soạn thảo sẵn.

Bị cáo Đỗ Hoàng Linh. Ảnh: TP

Sau khi hoàn tất thủ tục và nhận tiền, Linh thông báo ngày xuất cảnh và bảo người lao động khi đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có nhân viên công ty đưa vé và hồ sơ, sang tới Hàn Quốc cũng có người đưa đón.

Tuy nhiên, khi đến sân bay, các nạn nhân “ngã ngửa” vì không có nhân viên nào xuất hiện. Họ gọi điện nhưng không liên lạc được với Linh. Trong khi đó, trụ sở Công ty Nam Hàn đã đóng cửa, không hoạt động.

Theo cáo buộc, Linh đã chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của các nạn nhân.

Tại phiên tòa, Linh loanh quanh chối tội, thậm chí còn cho rằng mình không phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị hại, HĐXX xét thấy có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.