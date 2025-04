Trong tập 25 Cha tôi người ở lại lên sóng tối thứ hai, ngày 14/4, Nguyên (Trần Nghĩa) khẳng định với An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) sẽ không bao giờ quay lại Đài Loan (Trung Quốc) sống với mẹ ruột vì Nguyên coi Việt Nam là nhà và không bao giờ rời xa An.

An nói Nguyên có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ đi đâu mình muốn vì cô sẽ không bao giờ giận anh nữa. "Dù anh ở đâu, trong đầu em vẫn luôn có anh", An nói khiến Nguyên như mở cờ trong bụng. "Thế còn người yêu thì sao?", Nguyên ngại ngùng hỏi. An đáp người yêu phải ở trong tim chứ không phải ở trong đầu khiến anh cụt hứng.

Trong khi đó, Tuệ Minh (Lương Thu Trang) ngày càng có cảm tình hơn với ông Chính (Bùi Như Lai) khi nghe đồng nghiệp nói anh trông bên ngoài xù xì nhưng bên trong là người bố cực kỳ yêu con. Tuệ Minh còn bất ngờ hơn khi biết quá khứ ông Chính từng mất một cô con gái. Tuy vậy khi thấy ông Chính, Tuệ Minh lại tỏ vẻ lạnh lùng.

Ở diễn biến khác, ông Bình (Thái Sơn) phát hiện chiếc tạp dề ở trong cốp xe của Việt (Thái Vũ). Việt giật mình quay lại giật lấy chiếc tạp dề và nói đó là của bếp trưởng mà cậu mang về giặt hộ. "Sao lại giặt hộ? Đi làm còn mua nguyên liệu về nấu ăn nữa? Con có được làm đúng chuyên môn của mình không hay là người ta sai con chạy việc cho nhà bếp?", ông Bình dồn dập hỏi con trai. Việt giải thích rằng cậu vẫn được làm đúng chuyên môn và trông mình đâu có giống phụ bếp.

Ông Bình có tin lời Việt nói? Sự thật Việt đang làm việc gì? An có tình cảm với Nguyên? Diễn biến chi tiết tập 25 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối 14/4.

