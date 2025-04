Trong tập 24 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 9/4, để bảo vệ sức khoẻ cho anh trai, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) yêu cầu Nguyên (Trần Nghĩa) không được dùng các chất kích thích hay thuốc an thần nữa. Sự quan tâm của An khiến Nguyên rất vui. Nguyên nói là bác sĩ, anh thừa biết đâu là tác dụng hay tác hại của thuốc nên không cần An phải nhắc nhở.

"Thế mà anh vẫn phụ thuộc vào thuốc à? Là bác sĩ nhưng anh không biết chăm sóc bản thân, cũng không quan tâm tới sức khoẻ tinh thần của mình. Anh bị bệnh mà giấu cả nhà. Anh có biết mọi người lo lắm không?", An đáp. Cô yêu cầu anh trai phải chạy bộ với mình, ăn uống điều độ và đi ngủ sớm.

Ở diễn biến khác, Quyên (Kiều Anh) tìm cách đưa con của Phi (Tuấn Việt) đi trốn nhưng bị ngăn lại. Quyên nói nếu hôm nay Phi không mình đi thì cô sẽ báo công an. Phi doạ nếu Quyên làm như vậy thì cũng là lúc cô nhận được cuộc gọi thông báo Việt (Thái Vũ) phải đi cấp cứu. Quyên nổi điên nói nếu động đến Việt, cô sẽ cho Phi lĩnh đủ. Trước phản ứng dữ dội của Quyên, Phi đành xuống nước và thông báo sẽ cho cô đi gặp con trai.

Trong khi đó, Đại (Kiên Trần) đến bệnh viện thăm Việt (Thái Vũ) nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hình viên đạn. Trong lúc Việt đang nổi khùng trên giường bệnh, Đại gọi Việt là anh vợ khiến cậu càng tức hơn. Việt hỏi Đại có phải vì anh thao túng tâm lý An nên cô mới yêu Đại không. "Tao mới là người bị em An bỏ bùa mê thuốc lú. Nói thật, tao yêu em An thật lòng", Đại nói. Đúng lúc Việt định tung nắm đấm thì An và Nguyên xuất hiện.

Việt sẽ làm gì? Liệu Quyên có gặp được Việt như lời Phi nói? Diễn biến chi tiết tập 24 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Cặp diễn viên chính 'Cha tôi người ở lại' chụp ảnh cưới khiến fan xôn xao Các fan của phim "Cha tôi người ở lại" hoang mang khi diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (vai An) đăng clip làm đám cưới với Thái Vũ (vai Việt).

Phản ứng của diễn viên Thái Sơn khi khán giả nhận xét 'xứng đáng là NSND' NSƯT Thái Sơn nói gì trước nhận xét của khán giả anh xứng đáng nhận danh hiệu NSND với vai ông Bình trong "Cha tôi người ở lại" đang gây sốt màn ảnh.