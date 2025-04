Trong tập 23 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 8/4, Đại (Kiên Trần) đến tận nhà tìm An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) lúc nửa đêm khiến cả nhà xôn xao, ra tận cổng chất vấn. Trước sự nghi ngờ của Việt (Thái Vũ) và sự lúng túng của Đại, An nói: "Anh Đại là bạn trai của em".

Không rõ phản ứng của mọi người ra sao mà khiến An khóc nức nở. Cô một lần nữa khẳng định mình và Việt lẫn Nguyên (Trần Nghĩa) đều không phải anh em ruột thịt nên họ không có lý do gì can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Lúc này ông Bình (Thái Sơn) mới buồn bã lên tiếng: "Con định phủi hết tình cảm của 3 anh em từ bé đến giờ à? Con nói vậy làm cho 2 anh, 2 bố đau lòng lắm biết không?".

An bao biện rằng cũng không muốn nói ra điều này nhưng vì bị 2 anh ép nên mới làm như vậy. "Đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa", cô nói rồi gạt nước mắt bỏ đi.

Ở diễn biến khác, Việt phải vào viện. Lúc này cậu mới phát hiện ra lâu nay Nguyên phải dùng thuốc chống trầm cảm nhưng lại nói dối là vitamin nên chất vấn anh trai. Ông Chính (Bùi Như Lai) nghe được nên rất sốc.

Nguyên sẽ nói gì khi bí mật bị phát hiện? An sẽ bất chấp tất cả để yêu Đại? Diễn biến chi tiết tập 23 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

