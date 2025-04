Trong tập 22 Cha tôi người ở lại lên sóng tối thứ 2, ngày 7/4, Việt (Thái Vũ) đến tận công ty dằn mặt Đại (Kiên Trần) khi thấy anh quan tâm thái quá đến An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền). Đại đáp trả: "6 năm qua tao đã thay mày và thằng Nguyên làm một người anh trai quan tâm chăm sóc cho em ấy. Việc tao có làm tốt hay không, em An biết rõ nhất, mày không có quyền lên mặt để dạy đời tao".

Việt cảnh cáo Đại đừng đổi vai anh trai sang vai khác, nếu không tình bạn của hai người cũng chấm dứt. Đại nói làm anh trai mãi cũng đã mệt và giờ muốn đổi sang bạn trai của An. Trong lúc hai người giằng co thì An xuất hiện.

Trong khi đó, thấy Nguyên không trở về, Liên (Thu Quỳnh) điên cuồng gọi điện cho ông Chính (Bùi Như Lai) để trách móc và gây sức ép. Tuy nhiên, ông Chính rất cứng: "Giờ cô cũng đã khỏi bệnh rồi, có thể tự sống và Nguyên cũng đã làm tròn trách nhiệm người con, cô phải để Nguyên sống cuộc đời của nó chứ!". Liên đáp cô chỉ đang lo cho tương lai của con nhưng lập tức bị chồng cũ phản bác. Ông Chính nói tương lai của Nguyên sẽ do cậu quyết định và hai bố mẹ phải tôn trọng điều đó.

Trong lúc đang di chuyển ở công trường, ông Chính không để ý bao xi măng rơi xuống nhưng rất may Tuệ Minh (Lương Thu Trang) xuất hiện đúng lúc để đẩy ông khỏi vòng nguy hiểm.

Ở diễn biến khác, chồng của bạn thân Quyên (Kiều Anh) ở nước ngoài tìm mọi cách để có được số tiền của người vợ đã mất nên đã dằn mặt Quyên (Kiều Anh), cho rằng cô muốn nuôi con mình để hưởng số tiền mẹ ruột cậu bé để lại. Biết không thể gây sức ép Quyên, người đàn ông lạ mặt (Vũ Tuấn Việt) cho Quyên xem ảnh Việt (Thái Vũ) và doạ sẽ xử lý con trai ruột của cô.

Quyên có chịu nhượng bộ để bảo vệ Việt? Đại quyết tâm theo đuổi An? Diễn biến chi tiết tập 22 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối 7/4.

Cặp diễn viên chính 'Cha tôi người ở lại' chụp ảnh cưới khiến fan xôn xao Các fan của phim "Cha tôi người ở lại" hoang mang khi diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (vai An) đăng clip làm đám cưới với Thái Vũ (vai Việt).

Phản ứng của diễn viên Thái Sơn khi khán giả nhận xét 'xứng đáng là NSND' NSƯT Thái Sơn nói gì trước nhận xét của khán giả anh xứng đáng nhận danh hiệu NSND với vai ông Bình trong "Cha tôi người ở lại" đang gây sốt màn ảnh.