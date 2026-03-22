Thương cha cô quạnh

Gần nửa tháng qua, kể từ khi bố đi bước nữa, Trịnh Thị Huyền (SN 1993, quê ở xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện sống ở Bắc Ninh) không còn cảm giác xót lòng mỗi khi xem camera gia đình.

Thấy bố giờ đây đã có bạn đời đồng hành, cùng nhau trồng rau, nuôi gà, nấu những bữa cơm ấm áp, Huyền an lòng và càng tin rằng “hạnh phúc tuổi xế chiều” là điều ai cũng xứng đáng được đón nhận.

Huyền là em út trong gia đình có 2 anh em. Anh trai chị đã kết hôn, hiện sống và làm việc ở nước ngoài. Bản thân chị cũng lấy chồng xa nhà gần 200km.

Huyền vui mừng khi bố tìm được hạnh phúc mới

Bố Huyền là ông Mừng (SN 1961), hiện sống ở quê nhà Thanh Hóa. Mẹ chị qua đời năm 2020 vì căn bệnh hiểm nghèo.

Kể từ ngày mẹ qua đời, bố chị sống một mình trong căn nhà nhỏ. Anh trai Huyền đi làm xa, vài năm mới về thăm nhà một lần. Huyền sống cùng nhà chồng ở Bắc Ninh, cũng không thể về thăm bố thường xuyên.

Ngay cả dịp Tết, vì bận công việc riêng đôi khi Huyền không kịp về giúp bố nấu mâm cơm tất niên hay soạn sửa cúng giao thừa.

“Nhiều khi xem camera thấy bố lủi thủi ăn cơm một mình tôi thương lắm.

Đặc biệt mỗi dịp lễ Tết, thấy bố loay hoay bày mâm cơm cúng, tôi ở xa không về được mà xót lòng. Tôi gọi điện hỏi thăm, bố luôn bảo ‘bố ổn’ nhưng nhìn qua camera tôi biết bố rất cô đơn. Tôi thương bố đến bật khóc nhưng cũng nén lại để bố không phát hiện”, Huyền chia sẻ.

Hạnh phúc tuổi xế chiều

Thương bố cô quạnh, Huyền luôn mong bố tìm được người phù hợp để bầu bạn lúc tuổi già. Năm 2023, chị từng mai mối cho bố, hy vọng hai người tìm hiểu và đến được với nhau.

Khoảnh khắc chú rể U70 đi đón dâu về nhà

“Tuy nhiên, cô ấy ở xa lại không muốn đi bước nữa nên bố tôi và cô không đi đến đâu”, Huyền kể.

Gần dịp tết Nguyên đán 2026, Huyền nhận được cuộc gọi của bố. Ông nói chuyện nghiêm túc và chân thành về việc đã tìm được người phù hợp, muốn cùng họ kết hôn. Cuộc gọi ấy khiến Huyền rất vui mừng.

“Bố tôi qua giới thiệu đã làm quen được một người phụ nữ cùng làng, kém bố 9 tuổi. Cô ấy chưa từng lấy chồng, sinh con, hiện buôn bán nhỏ để tự lo cho bản thân.

Giới thiệu xong xuôi, bố hỏi tôi ‘giờ bố đi bước nữa có được không con? Bố và họ đã tìm hiểu nhau được 3 tháng, lại gần nhà. Nếu các con đồng ý thì bố tiến đến’. Tôi mừng lắm, xin phép bố Tết này được đến nhà cô ấy thăm hỏi luôn”, Huyền kể.

Bố Huyền được đại gia đình tháp tùng đi đón vợ về nhà

Huyền gọi điện thông báo với anh trai. Anh trai chị cũng vui mừng và ủng hộ hạnh phúc mới của bố.

Mùng 2 Tết, Huyền theo bố đến thăm nhà người phụ nữ ấy. Từ cái nhìn đầu tiên, chị đã có cảm giác gần gũi, thân tình. Thấy đôi bên chân thành với nhau, Huyền thật lòng chúc phúc và mong cả hai sớm về chung một nhà.

Ngày 10/3 vừa qua, đám cưới chính thức diễn ra, bố của Huyền đã sang đón người thương về nhà.

“Cưới lần thứ 2 nhưng bố tôi vẫn làm đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi, đám cưới, mỗi bước đều có lễ lạt và các bậc bô lão đến thưa chuyện cẩn thận. Bố không muốn mẹ hai của tôi phải chịu thiệt thòi.

Dù chỉ cách nhau một xóm nhưng thương mẹ hai chưa từng ngồi xe hoa, bố tôi đã thuê xe hoa sang đón mẹ về. Tôi rất ủng hộ”, Huyền kể.

Huyền (áo đen) hạnh phúc khi bố tìm được người bầu bạn lúc tuổi già

Ngày đón dâu, gia đình Huyền làm 10 mâm cỗ mời anh em, họ hàng thân thiết đến chung vui. Khoảnh khắc bố và cô dâu làm lễ gia tiên, nhìn vào di ảnh của mẹ, Huyền nghẹn ngào không nói nên lời. Chị thương mẹ và mừng cho hạnh phúc mới của bố.

“Mẹ hai của tôi hiền lành, tử tế. Trước hôm cưới, mẹ sang dọn dẹp bàn thờ, lau di ảnh cho mẹ tôi cẩn thận. Cách mẹ nâng niu bức di ảnh khiến tôi trân trọng, biết ơn”, Huyền xúc động nói.

Huyền và anh trai chân thành chúc phúc cho bố. Nghe bố chia sẻ trước toàn thể hội hôn: “Chúng tôi về sống với nhau, chăm sóc nhau lúc ốm đau, đồng hành cùng nhau lúc tuổi già”, chị không cầm được nước mắt.

“Tuổi của bố tôi tuy chưa quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Ở độ tuổi này bố vẫn tìm được người hợp ý để sống với nhau thì còn gì bằng. Tôi chỉ mong bố và mẹ hai sống vui vẻ, mạnh khỏe bên nhau”, Huyền tâm sự.

Ảnh và video: NVCC