Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h ngày 30/8 tại cầu Martin Luther King Drive, Cincinnati, bang Ohio, Mỹ. Camera giám sát ghi lại cảnh xe đầu kéo đang chạy thì bất ngờ mất kiểm soát, đâm xuyên rào chắn bê tông. Phần cabin vượt khỏi thành cầu, treo lơ lửng phía trên cao tốc Interstate 71.

Theo Sở Cứu hỏa Cincinnati, có 2 người gồm 1 nam và 1 nữ trong cabin. Lực lượng cứu hộ phải dùng dây cố định họ trước khi kéo cả hai nạn nhân ra ngoài và đưa đến bệnh viện.

Tài xế cho biết xe gặp sự cố phanh khi đang xuống dốc. Khi lên tới đỉnh dốc, hệ thống phanh hỏng hoàn toàn khiến xe lao đi nhanh, tài xế không kịp đánh lái lao thẳng về phía rào chắn. Cú đâm làm hỏng bình nhiên liệu, khiến hàng trăm lít dầu diesel tràn xuống cao tốc và một phần chảy vào hệ thống thoát nước.

Lực lượng chức năng phải dùng xích cố định xe đầu kéo, đồng thời phong tỏa một số lối vào, lối ra để cứu hộ và xử lý sự cố tràn nhiên liệu suốt đêm và hoàn thành vào sáng hôm sau.

(Theo Newsflare)

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