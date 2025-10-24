Chị H., hiện là kế toán và viên chức tại một trường học, gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính về việc liệu viên chức có được đăng ký hộ kinh doanh để hoạt động dạy thêm, học thêm hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 82 Nghị định số 168/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, từ ngày 14/2/2025, việc dạy thêm ở ngoài trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định. Ảnh: LAD

Khoản 2 Điều 80 Nghị định số 168/2025 của Chính phủ quy định, cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại nghị định này, trừ các trường hợp sau đây:

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người không được thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 19 Luật Viên chức năm 2010 quy định: “Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Bộ Tài chính cũng cho biết, Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng hiện không quy định cấm viên chức thành lập hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, để bảo đảm tuân thủ đúng quy định chuyên ngành, Bộ Tài chính đề nghị chị H. liên hệ Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể.