Ngày 7/9, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận gần 10.000 lượt người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị, trong đó có 8.819 lượt khám ngoại trú và 1.181 lượt điều trị trong ngày. Theo ghi nhận của VietNamNet, sáng 11/9, hàng nghìn bệnh nhân có mặt từ sớm để chờ khám và nhận thuốc.

Để chủ động tiếp nhận lượng bệnh nhân tăng cao sau các kỳ nghỉ lễ dài ngày, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo từ trước việc phân bố bệnh nhân, sắp xếp lịch tái khám trước và sau lễ. Đơn vị cũng chủ động bố trí nhân lực, hạn chế nhân viên nghỉ phép trong tuần đầu sau kỳ nghỉ để tập trung hỗ trợ những ngày số người tới khám chữa tăng cao.

Ngoài ra, từ tháng 7/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai phần mềm đăng ký khám, cho phép người bệnh đặt lịch trước qua ứng dụng di động, lựa chọn khung giờ và chuyên khoa mong muốn. Nhờ đó, dù lượng bệnh nhân quay trở lại bệnh viện lớn, khâu tiếp nhận vẫn không xảy ra ùn ứ. Hiện trên 70% số bệnh nhân đã đăng ký qua ứng dụng, có thể đi thẳng lên phòng khám theo lịch hẹn.

Chị N.T.T (tỉnh Đắk Lắk) đến Bệnh viện Chợ Rẫy từ 2h15 để bốc số, đưa mẹ vào khám bệnh tim. Chị chọn cơ sở này vì tin tưởng tay nghề bác sĩ và khả năng chẩn đoán bệnh chính xác. Đây là lần đầu chị đưa mẹ đến khám tại đây.

Dù chứng kiến cảnh đông đúc và đã nghe thông tin bệnh viện từng tiếp nhận 10.000 lượt bệnh nhân/ngày, chị Thu không lo lắng hay nóng lòng. Chị cho biết quy trình lấy số diễn ra nhanh chóng, ổn định, không phải chờ đợi lâu như tưởng tượng. Sau khi lấy số, chị yên tâm ngồi chờ đến lượt đưa mẹ siêu âm và nhận kết quả.

Trao đổi với VietNamNet, BSCKII Lê Trung Nhân, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận trên 8.000 lượt bệnh nhân. Khoa hiện có 3 khu vực khám với khoảng 150 bác sĩ, trong đó khu khám lớn có khoảng 100 bác sĩ, cùng các phòng khám tại khu nhà D, khu khám Ung bướu và phòng khám theo yêu cầu.

Là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam, Chợ Rẫy chủ yếu tiếp nhận các ca bệnh nặng vượt khả năng điều trị của tuyến dưới. Với bệnh nhẹ, các bác sĩ khuyến cáo người dân có thể khám tại cơ sở đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu; trường hợp chưa yên tâm, người bệnh vẫn có thể đến Chợ Rẫy để được thăm khám, tư vấn.

Chung tình trạng với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng tiếp nhận lượng bệnh nhân lớn mỗi ngày. Theo số liệu thống kê, bệnh viện tiếp nhận khoảng 8.000-8.500 lượt bệnh nhân đến khám/ngày. Vào những ngày cao điểm, con số này có thể tăng lên khoảng 8.700 lượt/ngày.

Theo TS.BS Trần Viết Thắng, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, khoảng một năm qua, bệnh viện triển khai ứng dụng UMC Care nhằm giúp người dân chủ động đăng ký lịch khám trước. Hiện khoảng 95% số bệnh nhân đặt lịch qua ứng dụng, qua đó bệnh viện nắm trước lượng người đến khám để phân bổ theo từng ngày, từng khung giờ, hạn chế tình trạng tập trung đông và ùn tắc.

So với cùng kỳ năm trước, lượng bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tăng khoảng 3-4%. Trong 8 tháng đầu năm, bệnh viện ghi nhận khoảng 1,25-1,35 triệu lượt khám, tăng 30-50%. Bệnh nhân tập trung đông ở các chuyên khoa tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, nội thận và cơ xương khớp, chủ yếu do nhu cầu điều trị các bệnh mạn tính và bệnh lý cần chuyên môn sâu ngày càng tăng.

Chị N.T.H.N. (ngụ Tây Ninh) cho biết đã đặt lịch khám trước qua ứng dụng. Chị xuất phát từ Tây Ninh lúc 12h30, lịch hẹn lúc 13h và đến bệnh viện lúc 13h10, sau đó được vào thẳng phòng khám mà không phải chờ lâu. Theo chị, việc chủ động sắp xếp lịch khám đúng giờ giúp chị tiết kiệm thời gian, sau khi hoàn tất việc khám định kỳ vẫn kịp trở lại công việc.

Sau thời gian sử dụng, chị đánh giá việc đăng ký khám trước qua ứng dụng rất tiện lợi, thao tác đơn giản và dễ sử dụng. Chị cũng liên kết hồ sơ của các thành viên trong gia đình, từ cha mẹ, ông bà đến chồng, để thuận tiện đăng ký khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đối với những bệnh nhân lần đầu đến khám, đội tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ đăng ký, đặt lịch qua ứng dụng và hướng dẫn người bệnh đến đúng khoa, phòng cần khám.

Hiện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đang thí điểm mô hình khám chữa bệnh từ xa, phối hợp với các bệnh viện địa phương như Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu. Mô hình được kỳ vọng giúp giảm tải cho tuyến trên, đồng thời hạn chế việc người bệnh ở xa phải di chuyển đến TPHCM để khám chữa bệnh.