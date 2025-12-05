Mong được hướng dẫn để hoàn tất nghĩa vụ thuế

Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố để giải đáp khó khăn, vướng mắc về quyết toán thuế và một số lưu ý về chính sách thuế diễn ra ngày 5/12 tại TPHCM, đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật cho biết đang gặp vướng trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện của công ty tại TPHCM.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện thủ tục, cán bộ thuế yêu cầu công ty nộp bổ sung tờ khai thuế môn bài (lệ phí môn bài) cho từng năm, từ 2017 tới 2025 (do công ty đã nộp tờ khai muộn cho năm 2017 nên phải nộp bổ sung cho các năm tiếp theo đến 2025).

Phía công ty đã nộp tờ khai lệ phí môn bài bổ sung kỳ thuế năm 2017 cho văn phòng đại diện bằng tài khoản mã số thuế của công ty mẹ (Nhật Bản) và đã được cơ quan thuế tiếp nhận vào ngày 4/9.

Tuy nhiên, cán bộ thuế yêu cầu đơn vị phải nộp tờ khai bằng tài khoản mã số thuế của văn phòng đại diện. Trong khi đó, văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân, con dấu và chữ ký số, nên không thể nộp tờ khai theo mã số thuế của mình.

Ngày 17/10, Công ty Việt Nhật gửi công văn tới cơ quan thuế TPHCM để xin hướng dẫn chi tiết về thủ tục nêu trên. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được phản hồi. "Chúng tôi mong được cơ quan thuế hướng dẫn để hoàn tất nghĩa vụ thuế và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định", đại diện công ty nói.

Đại diện Thuế TPHCM giải đáp các thắc mắc từ phía doanh nghiệp. (Ảnh: ITPC)

Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, bà Đỗ Lê Mai Trâm, Phó Trưởng Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 (Thuế TPHCM), cho hay Nghị định số 139/2016 ngày 4/10/2016 quy định, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa điểm kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài.

Còn theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ, trường hợp chi nhánh của công ty, văn phòng đại diện hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh/thành phố - nơi có trụ sở chính, thì địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài là cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp các chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở cùng tỉnh, thành phố có trụ sở chính thì lệ phí môn bài được nộp tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

"Liên quan tới hồ sơ cụ thể, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan thuế (Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3) để được giải quyết", bà Trâm trả lời.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Việt Nhật không thỏa mãn với phản hồi từ phía cơ quan thuế và khẳng định, đơn vị đã nhiều lần liên hệ trực tiếp cán bộ phụ trách xử lý hồ sơ thuế của công ty nhưng không được giải quyết.

Vì thế, công ty mới tới buổi đối thoại này để xin hướng dẫn từ cơ quan thuế.

Trước băn khoăn của doanh nghiệp, ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng thuế TPHCM đã giao bà Đỗ Lê Mai Trâm trực tiếp tiếp nhận thông tin, phối hợp với doanh nghiệp để xử lý các thủ tục liên quan. Nếu cần thiết, cán bộ thuế có thể trình lãnh đạo để xử lý cho doanh nghiệp.

Cơ quan thuế cần nêu rõ thời hạn trả lời công văn

Cũng liên quan tới vấn đề giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bà Nguyễn Hải Yến, đại diện Công ty TNHH Agest Việt Nam thông tin, khi thực hiện các chính sách về thuế, doanh nghiệp gặp vướng mắc cần hỗ trợ.

Bên cạnh đó, công ty này có vốn đầu tư từ Nhật Bản và luôn cần văn bản trả lời chính thức của cơ quan chức năng cho các vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, đối với mỗi nội dung công văn, doanh nghiệp đều phải gửi nhiều lần do không nhận được phản hồi từ Thuế TPHCM.

Bà Yến nhận xét sự phản hồi của cơ quan thuế với doanh nghiệp chưa kịp thời và chính xác. Trong khi đó, doanh nghiệp chỉ muốn được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời để kê khai, nộp thuế đầy đủ cho nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

"Tôi đề xuất khi tiếp nhận văn bản, cơ quan thuế cần nêu rõ thời gian trả lời để doanh nghiệp không mất thời gian chờ đợi, gửi công văn nhiều lần", bà Yến nói.

Rất nhiều doanh nghiệp tới dự buổi đối thoại của cơ quan thuế TPHCM. (Ảnh: ITPC)

Về vướng mắc trong quá trình gửi văn bản tới cơ quan thuế, Phó Trưởng thuế TPHCM nói: "Cơ quan thuế hiểu được vấn đề này".

Theo ông Giang Văn Hiển, trước đây, khi gửi văn bản gửi đến cơ quan thuế, doanh nghiệp phải chờ đợi do quá trình phân công liên quan tới nhiều bộ phận chức năng khác nhau. Từ đó, việc theo dõi hồ sơ, hỗ trợ doanh nghiệp không kịp thời.

Hiện ngành thuế đã chuyển đổi mô hình từ "quản lý theo chức năng kết hợp với đối tượng” sang “quản lý theo đối tượng kết hợp với chức năng". Thời gian qua, Thuế TPHCM đã có cán bộ trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp. Các câu hỏi và vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp sẽ có cán bộ chuyên trách.

"Chúng tôi đã chuyển đổi mô hình và có các phòng chuyên môn, cán bộ quản lý doanh nghiệp trực tiếp để sát sao phần trả lời cho doanh nghiệp. Công ty có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý thuế hoặc gửi văn bản tới cơ quan thuế để nhanh chóng nhận được câu trả lời", lãnh đạo Thuế TPHCM cho hay.

Thuế TPHCM đang quản lý trên 500.000 doanh nghiệp. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân chiếm 96% và đóng góp gần 60% thu ngân sách nhà nước tại TPHCM. Ước tính, số thu ngân sách lũy kế 11 tháng đầu năm của Thuế TPHCM là 555.939 tỷ đồng, đạt 110,77% dự toán ngân sách Chính phủ giao và đạt 106% dự toán HĐND thành phố giao. Số thu luỹ kế 11 tháng cũng tăng 20,49% so với cùng kỳ. Sau 11 tháng, Thuế TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách do Chính phủ và HĐND TPHCM giao. Sau hợp nhất, thu ngân sách của địa phương cũng tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Từ tháng 7-11, thu ngân sách đạt 261.977 tỷ đồng, bằng 137,6% so với cùng kỳ năm 2024.