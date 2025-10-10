Cơ quan Nhà nước mong doanh nghiệp thông cảm

“Tôi không nói tất cả, nhưng riêng cán bộ phụ trách hồ sơ quyết toán thuế của công ty chúng tôi dường như không hiểu rõ đặc thù ngành nghề. Do đó, cán bộ không thể trả lời hoặc hỗ trợ chúng tôi các vấn đề có liên quan”.

Thông tin trên được bà Phan Thị Hồng Diễm, Công ty CP Công nghệ Titan (TPHCM) phản ánh tại hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố” tổ chức tại TPHCM ngày 10/10.

Trả lời ý kiến doanh nghiệp về năng lực của cán bộ thuế, ông Nguyễn Duy Khiêm, Phó phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Thuế TPHCM), nêu lý do, ngành thuế đang có sự thay đổi, từ “quản lý theo chức năng kết hợp với đối tượng” sang “quản lý theo đối tượng kết hợp với chức năng”. Một số công chức thuế trước đây làm việc theo chức năng nên chỉ biết giải quyết một công đoạn công việc nhất định.

"Do có sự thay đổi, các nhân sự này đang phải học tập thêm. Trong quá trình làm việc, có khả năng cán bộ thuế chưa trả lời chính xác cho doanh nghiệp”, ông giải thích.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của chính quyền TPHCM thu hút hàng trăm đơn vị tham gia. Ảnh: ITPC

Ông Khiêm cũng lưu ý, Công ty Titan nên gửi văn bản để nhận được câu trả lời chính thức từ cơ quan thuế. Nếu thấy giải đáp của thuế cơ sở chưa đầy đủ, doanh nghiệp có thể liên hệ cơ quan thuế cấp trên để có thông tin rõ ràng, chính xác hơn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân thừa nhận, không chỉ riêng ngành thuế, vấn đề cán bộ, công chức đang là câu chuyện chung. Chính quyền thành phố đã có nhiều cuộc đi giám sát, kiểm tra ở các địa phương và cũng có kế hoạch tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ.

Do đó, bà Trân mong doanh nghiệp thông cảm, chia sẻ với cơ quan quản lý Nhà nước nếu gặp phải một số khó khăn liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết toán thuế 3-4 tháng nay chưa xong

Trao đổi với PV VietNamNet bên lề hội nghị, đại diện Công ty Titan thông tin thêm về sự việc mà đơn vị phản ánh. Theo đó, Titan là doanh nghiệp sản xuất phần mềm (thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ), được thành lập năm 2013. Doanh nghiệp nộp thuế tạm tính theo kỳ và quyết toán thuế gộp, thực hiện một lần cho nhiều năm.

Đơn vị đang được hưởng ưu đãi thuế và chỉ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 5% (theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013).

Tuy nhiên, cách đây 4 tháng, khi thực hiện quyết toán thuế cho giai đoạn từ 2020-2024, cán bộ thuế thông báo Titan không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. “Như vậy, công ty tôi sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%", bà Diễm nói. Trong khi, ở lần quyết toán thuế trước đó, chính cơ quan thuế đã có văn bản xác nhận Titan thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế.

"Cán bộ thuế hiện tại nói văn bản trên không đúng và cán bộ thuế trước đây đã làm sai", bà cho hay.

Cũng theo bà Diễm, trưởng phòng kế toán của doanh nghiệp đã phải đi đến cơ quan thuế nhiều lần để thực hiện quyết toán thuế nhưng chưa thể hoàn tất.

“Giám đốc công ty đã lên làm việc một lần. Tuần trước, kế toán cũng có lên cơ quan thuế. Quá trình quyết toán thuế diễn ra đã 3-4 tháng nay vẫn chưa xong”, đại diện doanh nghiệp nói và cho biết công ty sẽ gửi công văn lên cơ quan thuế để làm rõ các thông tin.