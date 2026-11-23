Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà ngày càng đa dạng, đặt ra yêu cầu cho người tiêu dùng tìm hiểu kỹ nguồn gốc, công năng và điều kiện sử dụng để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà ngày càng được quan tâm

Trong nhịp sống hiện đại, chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc thăm khám khi có vấn đề mà đang dần trở thành mối quan tâm thường xuyên trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ, các thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà cũng được nhiều người tìm hiểu như một lựa chọn bổ sung. Sự phát triển của công nghệ góp phần đa dạng hóa các dòng sản phẩm, mang đến nhiều phương thức trải nghiệm và sử dụng khác nhau.

Người Việt ngày càng có xu hướng chọn lối sống lành mạnh, chủ động chăm lo sức khỏe.

Tuy nhiên, việc lựa chọn thiết bị cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự hiểu biết về sản phẩm. Các yếu tố như nguồn gốc xuất xứ, công nghệ, công năng được công bố, hướng dẫn sử dụng và mức độ phù hợp với từng đối tượng là những thông tin người tiêu dùng cần quan tâm trước khi đưa ra quyết định.

Trải nghiệm thực tế và cách tiếp cận thông tin sản phẩm

Tại showroom và điểm trải nghiệm của Nihon Self Medical Việt Nam, khách hàng có cơ hội tìm hiểu các dòng thiết bị chăm sóc sức khỏe mang thương hiệu MEDIC thông qua hoạt động trưng bày, tư vấn và hướng dẫn sử dụng trực tiếp.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua quảng cáo hoặc các kênh trực tuyến, người tiêu dùng có thể quan sát cấu tạo, tìm hiểu cách vận hành và đặt câu hỏi về sản phẩm. Hình thức trải nghiệm này giúp khách hàng có thêm thông tin để cân nhắc trước khi lựa chọn.

Toàn cảnh showroom, trải nghiệm thiết bị chăm sóc sức khỏe của Nihon Self Medical Việt Nam.

Theo ghi nhận tại điểm trải nghiệm, một số khách hàng ban đầu còn băn khoăn khi tiếp cận với các thiết bị MEDIC. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn và trực tiếp trải nghiệm miễn phí, họ có thêm cơ sở tìm hiểu về sản phẩm trước khi đưa ra quyết định.

Một khách hàng chia sẻ, điều khiến họ quan tâm không chỉ là quá trình trải nghiệm mà còn ở cách nhân viên tư vấn nhẹ nhàng, không tạo áp lực mua hàng hay giới thiệu kèm các sản phẩm khác. Từ trải nghiệm cá nhân, khách hàng này đã quyết định mua thiết bị để sử dụng tại nhà.

Bên cạnh việc tìm hiểu và trải nghiệm thiết bị, yếu tố giao tiếp, kết nối cũng là điều được một số khách hàng quan tâm khi đến với điểm trải nghiệm Nihon Self.

Một khách hàng lớn tuổi cho biết, “Ban đầu cô biết đến địa điểm này qua sự giới thiệu của bạn bè và đến dùng thử vì tò mò. Sau những lần trải nghiệm, cảm giác dễ chịu, thư giãn cùng cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những người đồng trang lứa khiến cô duy trì thói quen đến đây thường xuyên hơn”.

Theo khách hàng này, sự quan tâm, hỏi han của nhân viên cùng không khí giao lưu tại điểm trải nghiệm tạo cảm giác gần gũi, thoải mái, giúp hoạt động đến đây trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày.

Những tiêu chí cần quan tâm khi lựa chọn thiết bị

Trước sự đa dạng của thị trường, người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra thông tin về nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, hồ sơ pháp lý và các công dụng được công bố.

Bên cạnh đó, hướng dẫn vận hành, điều kiện sử dụng, chính sách bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.

Khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm thiết bị dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ giữa thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế có chức năng chẩn đoán, điều trị. Việc sử dụng sản phẩm cần tuân thủ đúng hướng dẫn và khuyến cáo chuyên môn; không nên xem các thiết bị hỗ trợ tại nhà là phương án thay thế cho thăm khám hoặc điều trị theo chỉ định của nhân viên y tế.

Minh bạch thông tin là trách nhiệm của doanh nghiệp

Từ hoạt động giới thiệu các dòng thiết bị MEDIC tại Việt Nam, Nihon Self Medical Việt Nam triển khai hình thức trưng bày, tư vấn và trải nghiệm trực tiếp nhằm giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm một cách cụ thể hơn.

Theo đại diện doanh nghiệp, các nội dung được giới thiệu tới khách hàng bao gồm nguồn gốc công nghệ, thông tin sản phẩm, quy trình hướng dẫn sử dụng, chính sách bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng.

Hình ảnh các dòng thiết bị MEDIC được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe, việc cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch về công năng và giới hạn sử dụng của sản phẩm là yếu tố quan trọng.

Đây không chỉ là trách nhiệm của đơn vị kinh doanh mà còn góp phần giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp, an toàn và có hiểu biết.

(Nguồn: Nihon Self Medical Việt Nam)