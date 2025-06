Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh nhưng cũng tồn tại nhiều sản phẩm trôi nổi, quảng cáo sai sự thật. Không ít người tiêu dùng bị cuốn theo quảng cáo phóng đại hoặc sử dụng sai cách, dẫn đến hiệu quả không như kỳ vọng, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe. Việc hiểu đúng và sử dụng TPCN đúng cách rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Nguồn: infinitumprodux / Freepik[1]

TPCN được sử dụng đúng cách, đúng nhu cầu, sản phẩm chất lượng có thể mang lại những giá trị tích cực, hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhất là những trường hợp thiếu hụt vi chất từ chế độ ăn hàng ngày

Chọn thực phẩm chức năng chất lượng cách nào?

Để lựa chọn TPCN, người tiêu dùng thường chú ý các tiêu chí quan trọng như:

Minh bạch về thành phần và nguồn gốc: Luôn kiểm tra kỹ danh sách thành phần trên bao bì, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, được chứng nhận quốc tế. Ưu tiên chọn các sản phẩm sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, có chứng nhận ISO hoặc được cấp phép tại các thị trường nghiêm ngặt như châu Âu, Mỹ, Nhật. Tránh các sản phẩm trôi nổi, đóng gói sơ sài, không rõ nhà sản xuất.

Kiểm nghiệm chất lượng minh bạch: Các sản phẩm chất lượng thường đi kèm báo cáo kiểm nghiệm từ phòng thí nghiệm độc lập, giúp xác thực độ an toàn và hiệu quả; có nghiên cứu lâm sàng công bố công khai, chứng minh hiệu quả, độ an toàn và được chuyên gia y tế khuyến nghị.

Hướng dẫn sử dụng và công dụng rõ ràng: Nhãn sản phẩm cần cung cấp đầy đủ liều lượng, cách dùng, đối tượng sử dụng và cảnh báo (nếu có). Tránh các sản phẩm dùng ngôn ngữ mập mờ, thổi phồng công dụng.

Thương hiệu uy tín, phân phối chính hãng: Người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm có đại diện phân phối hợp pháp, có Fanpage hay website chính thức tại Việt Nam và bán tại các (chuỗi) nhà thuốc lớn hoặc trên các sàn thương mại điện tử chính thống.

Neubria - TPCN phát triển từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Nỗ lực đảm bảo chất lượng sản phẩm, Neubria - một thương hiệu đến từ Anh Quốc đang từng bước xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Neubria ra đời năm 2008 ở Anh dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, với triết lý trí não và thể chất là một thể thống nhất. Đứng đầu đội quân quản lý chất lượng của Neubria là TS. Mike Wakeman - một nhà khoa học có tầm ảnh hưởng tại Anh.

Với thành phần, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, tại Anh Quốc, các sản phẩm của Neubria được bán tại các nhiều hiệu thuốc và chuỗi TPCN lớn bậc nhất châu Âu là Holland and Barret. Tại Việt Nam, các sản phẩm của Neubria được phân phối chính thức và đã có công bố cũng như giấy phép quảng cáo theo quy định của Bộ Y tế.

Thương hiệu nổi bật với 2 dòng sản phẩm:

TPBVSK NeuBiotic Her - bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe nữ giới

Là sản phẩm men vi sinh dành riêng cho phụ nữ, TPBVSK Neubria NeuBiotic Her chứa 25 tỷ CFU từ 4 chủng lợi khuẩn giúp bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe nữ giới.

TPBVSK Neu Kid - Hỗ trợ tăng cường đề kháng, hỗ trợ tốt cho não trẻ

Thiết kế riêng cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi, TPBVSK Neubria Neu Kid bổ sung 300mg Omega-3 (DHA/EPA) cùng các vitamin thiết yếu như A, D, E, C, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tốt cho não.

Neu Kid được thiết kế dưới dạng viên nhai mềm công nghệ ConCordix Smart Chew của Na Uy, do công ty Vitux AS Na Uy sản xuất, đạt chứng nhận Friends of the Sea với hơn 40 bằng sáng chế. Công nghệ ConCordix giúp hấp Omega và vitamin hiệu quả hơn so với loại thông thường và vị thơm ngon, hấp dẫn, dễ sử dụng cho trẻ nhỏ. Neu Kid cũng đạt giải Vàng (Gold Award) năm 2024 tại hạng mục “Best for Babies/Children” do tạp chí Your Healthy Living (UK) bình chọn.[2]

Thực phẩm chức năng không thể thay thế lối sống lành mạnh, nhưng nếu hiểu đúng và chọn đúng, đây sẽ là trợ thủ đắc lực cho hành trình chăm sóc sức khỏe của bạn và gia đình.

Bích Đào