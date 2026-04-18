Mở chiếc hộp trang sức cá nhân, chị Phạm Anh Thư (38 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ vào khay vòng đá đủ màu, khoe: “Đây chỉ là 4 trong số 10 chiếc vòng tôi săn trên mạng. Chưa kể số nhẫn cùng màu để đeo thành bộ cũng sắp ‘ship' đến. Nhưng so với hội chị em cùng sở thích thì chỗ này chưa là gì”.

Chị em quan tâm đến những chiếc vòng tay từ đá cẩm thạch đủ màu có giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Ảnh: Đỗ Quang Khánh

Chị Thư là một thành viên trong nhóm Facebook những người mê vòng ngọc. Chị kể, trước kia, bản thân cũng từng thích mua trang sức vàng, bạc chế tác sẵn, từ vòng pandora nhập khẩu đắt đỏ cho đến vàng ta, vàng tây đủ kiểu.

“Vàng bạc ngày càng đắt đỏ, mà có người còn bảo tôi đeo nhiều vàng nhìn 'quê'", chị tâm sự. Trong lần tình cờ lướt Facebook, thấy ảnh một nữ diễn viên nổi tiếng đeo vòng đá xanh rất hút mắt, chị vào đọc bình luận mới biết chiếc vòng đó được làm từ đá cẩm thạch, hay còn gọi là ngọc phỉ thúy.

Từ đó, chị Thư chính thức “gia nhập” hội chị em mê vòng ngọc. Chị cho biết, khi đeo vòng lên tay có cảm giác mát lạnh, nhìn cổ tay thon mảnh, sang trọng hơn, giống các phú bà bên Trung Quốc.

Khi đeo lên tay, vòng mát lạnh, trong suốt như khối thạch tạo cảm giác sang trọng. Ảnh: ĐQK

Đắt nhất trong bộ sưu tập của chị Thư là chiếc vòng cẩm thạch chưa qua xử lý, có giá 20 triệu đồng. “Tuỳ theo độ trong, mượt của đá mà trang sức có giá cao hay thấp. Như tôi kinh tế vừa phải thì 20 triệu đồng là đủ thoả mãn”, chị nói.

Tuy nhiên, chị bật mí trong hội nhóm, có nhiều chị em sẵn sàng trả hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để sở hữu cho mình một chiếc vòng tay trong hơn, màu sắc đẹp hơn.

Vòng ngọc đa dạng về màu sắc, chủng loại, mức giá khiến chị em mê mẩn. Ảnh: NVCC

Không chỉ những người ở độ tuổi trung niên, ngay cả nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z cũng bắt đầu quan tâm đến trang sức ngọc.

“Xu hướng nhiều bạn trẻ giống mình bây giờ, thích đeo vòng ngọc, nhẫn ngọc. Khi đeo vòng, tay mình cũng tự điều chỉnh, phải cử động sao cho nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh, nên cũng thấy mình nữ tính và thanh lịch hơn”, bạn Đào Thị Thư (SN 2000, Hải Phòng) tâm sự.

Đối với các bạn trẻ kinh tế chưa mạnh, chất liệu mã não được ưu tiên hơn bởi độ trong và giá cả hợp lý. So với cẩm thạch thì chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng là có thể sắm được chiếc vòng mã não trong suốt, màu sắc đa dạng.

Vòng ngọc được làm từ nhiều chất liệu, trong đó đắt nhất là phỉ thuý. Ảnh: ĐQK

Bên cạnh vòng tay, nhẫn thì chuỗi hạt, mặt dây chuyền, móc điện thoại... làm từ ngọc cũng được nhiều người ưa chuộng vì giá trị và ý nghĩa phong thuỷ. Tuy nhiên, do thường được chế tác kèm phụ kiện vàng/bạc nên mức giá cũng đắt đỏ hơn.

Anh Đỗ Quang Khánh, chuyên gia nghiên cứu lâu năm về ngọc, cho biết ngày càng có nhiều người chuộng xu hướng đeo trang sức ngọc.

Trang sức ngọc có thể được chế tác như nhẫn, vòng tay, vòng chuỗi, mặt dây chuyền... Ảnh: ĐQK

"Nói một cách khoa học, khi một mẫu đá đạt tới chất lượng cao (về màu sắc, độ trong, độ tinh khiết…) sẽ được gọi là ngọc. Chất lượng càng cao thì trang sức ngọc càng đắt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua. Ở Việt Nam, phổ biến và được ưa chuộng nhất là ngọc phỉ thúy Jadeite, có nguồn gốc chủ yếu từ Myanmar.

Ngọc phỉ thúy không chỉ được coi trọng về mặt vật chất mà còn sở hữu ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Á Đông, bởi nó tượng trưng cho sự thanh cao, tinh khiết và vẻ đẹp bền vững. Đối với nhiều người, mang ngọc phỉ thúy bên mình không chỉ như một biểu tượng của may mắn, bình an mà còn thể hiện đẳng cấp của họ", anh Khánh chia sẻ.