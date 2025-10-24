Danh sách 24 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia như sau:

1. Trần Ngọc Minh - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

2. Phan Mạnh Tân - THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

3. Lương Phương Thảo - THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

4. Võ Văn Dũng - THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

5. Đỗ Lâm Hoàng - THPT Gò Vấp, TPHCM.

6. Lê Vũ Hoàng - THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình.

7. Lê Viết Hà - THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.

8. Huỳnh Anh Vũ - THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định.

9. Hồ Ngọc Hân - THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

10. Phan Minh Đức - THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

11. Phạm Thị Ngọc Oanh - THPT Tiên Lãng, Hải Phòng.

12. Đặng Thái Hoàng - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

13. Hoàng Thế Anh - THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang.

14. Nguyễn Trọng Nhân - THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang.

15. Văn Viết Đức - THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị.

16. Hồ Đắc Thanh Chương - THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

17. Phan Đăng Nhật Minh - THPT Hải Lăng, Quảng Trị.

18. Nguyễn Hoàng Cường - THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

19. Trần Thế Trung - THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

20. Nguyễn Thị Thu Hằng - THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

21. Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh.

22. Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình.

23. Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

24. Võ Quang Phú Đức - THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

Như vậy, nếu tính theo 63 tỉnh, thành trước đây, đã có 18/63 tỉnh, thành có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Tiền Giang, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình.

Nếu thống kê theo các tỉnh, thành sau khi đã sáp nhập như hiện nay, đã có 16/34 tỉnh, thành có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên.

Trong đó, Quảng Ninh và Huế hiện là 2 địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất với 3 thí sinh. 2 tỉnh có 2 quán quân Olympia là Vĩnh Long, Quảng Trị. Trong số 24 quán quân, có 4 là nữ.

Vòng nguyệt quế trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: VTV

Năm 2025, 4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia diễn ra ngày 26/10 tới đây đến từ Hà Nội, Huế, Khánh Hòa, Đồng Tháp.

Như vậy, Huế đứng trước cơ hội vượt lên trên Quảng Ninh để trở thành địa phương có số quán quân nhiều nhất (4 quán quân - nếu thí sinh Lê Quang Duy Khoa, Trường THPT Chuyên Quốc học giành chiến thắng).

Hà Nội và Đồng Tháp có cơ hội vươn lên là địa phương có 2 quán quân Olympia, nếu Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) hoặc Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè) chiến thắng.

Khánh Hòa cũng đứng trước cơ hội được ghi tên mình vào danh sách những tỉnh, thành có quán quân (nếu thí sinh Đoàn Thanh Tùng, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn giành chiến thắng).

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 Chủ nhật ngày 26/10 trên VTV3.

Chân dung 4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

4 thí sinh góp mặt tại trận đấu quan trọng được chờ đợi này gồm: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học, Huế) nhất quý 1 với 160 điểm; Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) nhất quý 2 với 290; Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) nhất quý 3 với 255 điểm; Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhất quý 4 với 270 điểm.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng bằng tiền mặt khoảng một tỷ đồng và cơ hội du học. Các thí sinh về Nhì và Ba nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng.