Xem clip:

Bốn thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 gồm: Lê Quang Duy Khoa; Nguyễn Nhựt Lam; Đoàn Thanh Tùng và Trần Bùi Bảo Khánh.

Từ 8h sáng, bốn thí sinh có mặt tại trường quay, thử thiết bị và đặt lên bục thi đấu những món đồ kỷ niệm, may mắn.

4 thí sinh tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: Thạch Thảo

Theo thứ tự bốc thăm, Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, Huế), sẽ thi đấu ở vị trí thứ nhất. Tiếp theo sẽ là Đoàn Thanh Tùng (chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Trước khi bước vào cuộc thi, Lê Quang Duy Khoa bày tỏ hy vọng có thể phát huy truyền thống của Trường THPT Quốc học Huế và giành chiến thắng.

Đoàn Thanh Tùng sau khi xem màn cổ vũ của cổ động viên quê nhà và nhà trường đã bật khóc vì xúc động.

Khán giả cổ vũ cho các thí sinh tại trường quay chương trình.

Bảo Khánh cũng không giấu được cảm xúc trước sự cổ vũ nhiệt tình của gia đình, thầy cô và bạn bè tại điểm cầu Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Nguyễn Nhựt Lam chia sẻ ai cũng có một đỉnh núi để chinh phục và đặt ở trong tim.

Hai MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia tại Trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam.

Trận chung kết bắt đầu

Ở phần thi Khởi động, Lê Quang Duy Khoa thi ở vị trí thứ nhất. Nam sinh giành 40 điểm trong gói 6 câu hỏi cho mỗi thí sinh.

Đoàn Thanh Tùng bước vào lượt thi ngay sau đó và giành 30 điểm.

Bảo Khánh trả lời được 5/6 câu hỏi và có được 50 điểm.

Nhựt Lam kết thúc lượt thi riêng của mỗi thí sinh với 40 điểm.

Ở lượt thi các câu hỏi chung ở phần thi, các thí sinh cho thấy sự ngang tài ngang sức khi liên tục thay phiên giành quyền trả lời.

Kết thúc phần thi Khởi động, Bảo Khánh tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 65 điểm. Tuy vậy, trận đấu hứa hẹn căng thẳng và kịch tính khi các thí sinh xếp sau có điểm số bám đuổi rất sát. Lúc này, người xếp ở vị trí thứ hai là Duy Khoa chỉ kém Bảo Khánh 5 điểm; Nhựt Lam có 35 điểm và Thanh Tùng có 30 điểm.



Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cả 4 thí sinh đều đưa ra câu trả lời chính xác cho hàng ngang gợi ý đầu tiên và mỗi em có thêm 10 điểm.

Ở câu hỏi hàng ngang gợi ý thứ hai, chỉ duy nhất Thanh Tùng trả lời đúng và có thêm 10 điểm. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau câu trả lời chính xác này, Thanh Tùng đã nhấn chuông phát tín hiệu xin trả lời Chướng ngại vật. Câu trả lời mà nam sinh Khánh Hòa đưa ra là “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” đã giúp em có thêm 50 điểm, nâng tổng điểm lên thành 100. Qua đó, kết thúc phần thi này, Thanh Tùng đã tạm thời vươn lên giành vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Lúc này, Bảo Khánh có 75 điểm, Duy Khoa có 70 điểm và Nhựt Lam có 45 điểm.

Trước khi đáp án chương trình đưa ra, các MC cũng hỏi Thanh Tùng về quyết định của mình. Nam sinh Khánh Hòa chia sẻ: “Em chỉ có một lần duy nhất để đứng trên sân khấu của trận chung kết năm Olympia và đó là quyết định của em”.

Phần thi Tăng tốc

Ở câu hỏi đầu tiên, có 3 thí sinh đưa ra được đáp án chính xác Bảo Khánh, Nhựt Lam, Thanh Tùng và lần lượt giành được thêm 40, 30, 20 điểm.

Ở câu hỏi thứ hai, cả 4 thí sinh đều đưa ra câu trả lời đúng. Bảo Khánh tiếp tục trả lời nhanh nhất và có thêm 40 điểm. Nhựt Lam, Thanh Tùng và Duy Khoa lần lượt có thêm 30, 20 và 10 điểm.

Ở câu hỏi thứ ba, cả 4 thí sinh tiếp tục cùng đưa ra được câu trả lời đúng. Duy Khoa trả lời nhanh nhất câu này có thêm 40 điểm; Thanh Tùng, Bảo Khánh và Nhựt Lam lần lượt trả lời sau và có thêm 30, 20 và 10 điểm.

Ở câu hỏi tăng tốc cuối cùng, Thanh Tùng, Duy Khoa, Nhựt Lam và Bảo Khánh đều trả lời đúng và lần lượt có thêm 40, 30, 20 và 10 điểm.

Kết thúc phần thi này, Thanh Tùng tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm. Lần lượt tạm xếp sau là Bảo Khánh 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Ở phần thi Về đích, Thanh Tùng là người bước vào lượt thi đầu tiên. Nam sinh Khánh Hòa chia sẻ: “Em là người hay cười nhưng cũng rất dễ xúc động”.

Thanh Tùng tại phần thi Về đích.

Thanh Tùng chọn gói câu hỏi 20-20-20. Ở câu hỏi đầu tiên, Thanh Tùng không đưa ra được câu trả lời và bị Nhựt Lam giành quyền trả lời. Tuy nhiên, Nhựt Lam cũng không đưa ra được đáp án chính xác. Sau câu hỏi này, Nhựt Lam bị trừ 10 điểm, còn 125 điểm.

Ở câu hỏi thứ hai, Thành Tùng đưa ra câu trả lời không chính xác. Duy Khoa giành quyền trả lời, song cũng không phải là đáp án đúng. Sau câu hỏi này, Thanh Tùng vẫn giữ nguyên điểm số, còn Duy Khoa bị trừ 10 điểm và còn 140 điểm.

Duy Khoa trong phần thi Về đích.

Ở câu hỏi thứ ba trong lượt thi của mình, Thanh Tùng tiếp tục không đưa ra được câu trả lời đúng. Nhưng kịch bản cũng tương tự, Bảo Khánh giành quyền trả lời với đáp án cũng không chính xác và bị trừ 10 điểm, còn 175 điểm. Như vậy, kết thúc lượt thi của mình, Thanh Tùng bảo toàn điểm số, trong khi mỗi bạn chơi bị giảm 10 điểm.

Chuỗi ăn mừng tăng điểm liên tục của Bảo Khánh.

Bảo Khánh bước vào lượt thi thứ hai và chọn gói câu hỏi 20-30-20. Ở câu hỏi đầu tiên, Bảo Khánh đã đưa ra câu trả lời rất quyết đoán và chính xác, có thêm 20 điểm, nâng điểm số lên thành 195. Ở câu hỏi thứ hai, nam sinh Hà Nội đã thể hiện sự xuất sắc khi tiếp tục đưa ra câu trả lời đúng, có thêm 30 điểm, nâng điểm số lên thành 225 và tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi lúc này. Bảo Khánh đã có một lượt thi Về đích vô cùng hoàn hảo khi trả lời đúng tiếp ở câu hỏi thứ ba, có thêm 20 điểm và nâng điểm số lên thành 245.

Duy Khoa là thí sinh bước vào lượt thi thứ ba và chọn gói câu hỏi 20-30-30. Ở câu hỏi đầu tiên, Duy Khoa không đưa ra được câu trả lời chính xác, Nhựt Lam đã giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng. Sau câu hỏi này Nhựt Lam có thêm 20 điểm lên thành 145; còn Duy Khoa bị trừ 20 điểm còn 120.

Ở câu hỏi thứ hai, Duy Khoa tiếp tục không thành công với câu trả lời của mình. Tuy nhiên, Bảo Khánh giành quyền trả lời song cũng không đưa ra câu trả lời chính xác. Sau câu này, Duy Khoa vẫn giữ nguyên điểm số còn Bảo Khánh bị trừ 15 điểm còn 230 điểm.

Ở câu hỏi thứ ba, Duy Khoa quyết định chọn ngôi sao hy vọng. Và với câu trả lời đúng, nam sinh Huế có thêm 60 điểm, nâng điểm số lên thành 180 điểm.

Lúc này, phần thi cuối cùng của Nhựt Lam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi trước lượt thi này, thí sinh có điểm số tạm cao nhất là Bảo Khánh với 230 điểm, song người tạm xếp thứ hai là Thanh Tùng cũng có đến 210 điểm. Duy Khoa có 180 điểm và Nhựt Lam có 145 điểm.

Ở lượt thi của mình, Nhựt Lam chọn gói câu hỏi 30-30-30. Ở câu hỏi đầu tiên, Nhựt Lam không đưa ra được đáp án đúng song cũng không có thí sinh nào giành quyền trả lời.

Ở câu hỏi thứ hai bằng tiếng Anh, Nhựt Lam chọn ngôi sao hy vọng và đưa ra đáp án chính xác. Giành thêm 60 điểm, Nhựt Lam bất ngờ bứt tốc nâng điểm số lên thành 205 điểm. Lúc này, em chỉ kém thí sinh tạm dẫn đầu là Bảo Khánh 25 điểm và kém thí sinh xếp thứ hai đúng 5 điểm.

Tuy nhiên, ở câu hỏi thứ ba, Nhựt Lam không đưa ra câu trả lời đúng, Bảo Khánh giành quyền trả lời. Dù không đưa ra được đáp án đúng, nhưng việc bị trừ 15 điểm vẫn đủ để Bảo Khánh có điểm số cao nhất chung cuộc với 215 điểm, qua đó giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Thanh Tùng về đích ở vị trí thứ hai, chỉ kém người dẫn đầu đúng 5 điểm. Nhựt Lam giành 205 điểm, Duy Khoa 180 điểm.

Thanh Tùng được nhận phần thưởng 200 triệu đồng. Nhựt Lam và Duy Khoa được nhận phần thưởng 100 triệu đồng.

Chân dung 4 thí sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Chiếc vé đầu tiên vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 thuộc về Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học, Huế), người về nhất quý 1 với 160 điểm. Đây là lần thứ 8 Huế có thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học, Huế). Ảnh: Thạch Thảo

Đây cũng là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào các trận chung kết năm nhất tính đến hiện tại, trong đó, có 3 quán quân chung kết năm (Hồ Ngọc Hân năm 2009, Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức năm 2024). Như vậy, nếu Duy Khoa chiến thắng ở trận chung kết năm, Huế sẽ vượt lên trên Quảng Ninh để trở thành địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất cả nước với 4 thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Thạch Thảo

Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 290 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Sau sáp nhập tỉnh, thành, nếu Nhựt Lam giành chiến thắng, Đồng Tháp sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Thí sinh Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa). Ảnh: Thạch Thảo

Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) là thí sinh giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm. Nếu Thanh Tùng chiến thắng ở trận chung kết năm thứ 25, Khánh Hòa sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Người cuối cùng giành vé vào chung kết năm là Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 270. Hà Nội có cơ hội vươn lên là địa phương có 2 quán quân Olympia nếu Trần Bùi Bảo Khánh chiến thắng ở trận chung kết năm.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học. Các thí sinh về Nhì và Ba lần lượt nhận giải thưởng trị giá 200 và 100 triệu đồng.

Ngoài 2 MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn tại Trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, 4 MC sẽ dẫn tại các điểm cầu của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gồm: Đức Bảo (tại Huế); Huyền Trang Mù Tạt (tại Hà Nội); Công Tố (tại Khánh Hòa); Phí Linh (tại Đồng Tháp).