Sáng 26/10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia chính thức diễn ra với màn tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

4 thí sinh xuất hiện rạng rỡ với sự tự tin, nhiệt huyết trước hành trình trinh phục vòng nguyệt quế vinh quang.

Trong đó, Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 270.

Bảo Khánh đã chứng minh bản lĩnh và tinh thần nỗ lực không ngừng khi trải qua trận thi quý khốc liệt và cạnh tranh nhất với sự tham gia của 5 thí sinh (không phải 4 thí sinh như thường lệ, xuất phát từ một sự cố của chương trình ở cuộc thi tháng trước đó).

Trước khi bước vào phần thi Khởi động, Bảo Khánh xúc động bởi những lời động viên của thầy cô, bạn bè đến từ ngôi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam mà em đang theo học.

Ở câu hỏi tăng tốc cuối cùng, Thanh Tùng, Duy Khoa, Nhựt Lam và Bảo Khánh đều trả lời đúng và lần lượt có thêm 40, 30, 20 và 10 điểm. Kết thúc phần thi này, Thanh Tùng dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm. Lần lượt tạm xếp sau là Bảo Khánh 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Theo sau sát nút đối thủ 2 chặng, phải đến phần thi Về Đích, khi mạnh dạn lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm, Bảo Khánh xuất sắc trả lời đúng và trở thành người dẫn đầu. Tổng điểm của em liên tục tăng từ 195-225-245 khi cả 3 câu hỏi Bảo Khánh đều trả lời chính xác. Cổ động viên vỡ òa theo màn ăn mừng của thí sinh khi kết thúc phần thi.

Thí sinh tham gia phần thi Về đích cuối cùng là Nhựt Lam. Trong câu hỏi cuối, khi Nhựt Lam trả lời chưa chính xác, Bảo Khánh dành quyền trả lời bằng pha bấm chuông ngay tức thì. Dù trả lời sai, bị giảm 15 điểm nhưng Bảo Khánh vẫn chính thức trở thành nhà đương kim vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Kết thúc phần thi cuối cùng, Bảo Khánh dẫn đầu đoàn leo núi với tổng điểm 215.

Điểm số của Bảo Khánh chỉ hơn người về nhì là Thanh Tùng 5 điểm (Thanh Tùng đạt tổng 210). 4 nhà leo núi xúc động ôm nhau ăn mừng sau khi hoàn thành chặng đường ngày hôm nay.

Bảo Khánh có điểm số cao nhất chung cuộc với 215 điểm, qua đó giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Thanh Tùng về đích ở vị trí thứ hai, chỉ kém người dẫn đầu đúng 5 điểm. Nhựt Lam giành 205 điểm, Duy Khoa 180 điểm.

"Bản thân em cảm thấy rất vui và tuyệt vời. Chiến thắng này không chỉ dành cho cá nhân em mà còn cho cả những người thân, bạn bè đã yêu quý và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua", nhà vô địch Bảo Khánh chia sẻ sau chặng hành trình leo núi của mình.