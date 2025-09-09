Sự kiện Awe Dropping ra mắt iPhone 17 của Apple tổ chức vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Đây được đánh giá là một trong những màn trình làng hấp dẫn nhất từ Apple nhiều năm qua. Không chỉ bởi sự xuất hiện của mẫu iPhone 17 Air hoàn toàn mới, mà còn vì có thể là lần đầu dòng iPhone tiêu chuẩn nhận được những nâng cấp phần cứng mà người dùng đã mong đợi từ lâu.

Hãng công nghệ Mỹ dự kiến giới thiệu bộ tứ smartphone mới, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

iPhone 17

iPhone 17 bản tiêu chuẩn có thay đổi về cụm camera phía sau. Ảnh: Apple Track

Theo tin đồn, iPhone 17 sẽ có sự thay đổi về thiết kế với cụm camera lớn hơn, chứa cả đèn flash và micro bên cạnh hai ống kính. Màn hình dự kiến tăng từ 6,1 inch lên 6,3 inch – ngang với bản Pro. Apple cũng được cho là sẽ trang bị tấm nền 120Hz, dù chưa rõ có phải loại ProMotion 1–120Hz hay không.

Về hiệu năng, máy dùng chip A19 sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ ba của TSMC, RAM dự kiến 8GB và có tùy chọn bộ nhớ 128GB.

Camera sau vẫn giữ cụm 48MP + 12MP, nhưng camera trước nâng lên 24MP. Pin ở mức 3.692 mAh, hỗ trợ sạc nhanh không dây Qi2.2 với tốc độ 25W. Giá khởi điểm được kỳ vọng giữ ở mức 799 USD.

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air được đồn chỉ có duy nhất một camera sau. Ảnh: Tom's Guide

iPhone 17 Air gây chú ý nhờ độ mỏng chỉ 5,5mm ở điểm mỏng nhất cùng màn hình 6.6 inch. Máy được cho là sở hữu chip A19 Pro nhưng bị giảm một lõi GPU, RAM 8GB và bộ nhớ khởi điểm 256GB.

Một số tin đồn khẳng định iPhone 17 Air là iPhone mới duy nhất dùng khung titan để đạt độ nhẹ mong muốn, đồng thời cải thiện độ bền so với khung nhôm trên iPhone 17 và 17 Pro.

Khác biệt lớn tiếp theo nằm ở camera: chỉ có một cảm biến 48MP duy nhất ở mặt sau. Phía trước là camera selfie 24MP giống các bản iPhone 17 khác.

Pin dao động 3.036 - 3.148 mAh tùy phiên bản SIM/eSIM, sử dụng công nghệ pin mới để bù cho dung lượng thấp. iPhone 17 Air có thể dùng modem C1 mới của Apple thay vì Qualcomm để kết nối mạng.

Giá bán dự kiến 1.099 USD, cao hơn 300 USD so với iPhone 17.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Mặt lưng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi rõ rệt. Ảnh: Apple Track

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được cho là thay đổi lớn ở thiết kế với thanh camera chạy ngang lưng máy. Cả hai bổ sung camera tele 48MP, nâng tổng số lên ba ống kính. Zoom quang học có thể thay đổi, từ giảm xuống 3,5x đến tăng lên 8x tùy phiên bản. Kích thước màn hình lần lượt 6.3 và 6.9 inch, hỗ trợ ProMotion 1- 120Hz. Chip A19 Pro đi kèm RAM 12GB và hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện trên iPhone, giúp duy trì hiệu suất AI.

Pin cũng được cải thiện đáng kể: iPhone 17 Pro có thể đạt 4.252mAh ở bản eSIM, còn 17 Pro Max chạm mốc 5.088mAh - lần đầu iPhone vượt ngưỡng 5.000mAh. Cả hai được đồn sẽ nâng tốc độ sạc có dây lên 35W, hỗ trợ Qi2.2 không dây 15W. Giá khởi điểm iPhone 17 Pro dự kiến từ 1.099 USD, tăng tối thiểu 100 USD, với bộ nhớ bắt đầu từ 256GB.

Sự xuất hiện của iPhone 17 Air cùng những nâng cấp mạnh mẽ trên bản Pro khiến dòng sản phẩm năm nay được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt rõ rệt, thay vì những cải tiến nhỏ lẻ như các thế hệ gần đây.

