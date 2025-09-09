Sự kiện ra mắt iPhone 17 chỉ còn tính bằng giờ, và tin tức rò rỉ đang nóng hơn bao giờ hết. Vào ngày 9/9 (0h00 ngày 10/9 - giờ Việt Nam), Apple dự kiến công bố tới 7 sản phẩm mới trong sự kiện mang tên “Awe Dropping”, bao gồm cả các mẫu iPhone cao cấp.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

Một rò rỉ phút chót đã xác nhận 14 nâng cấp quan trọng dành cho iPhone 17 Pro Max, nổi bật là khả năng zoom 8x và hệ thống tản nhiệt cải tiến mạnh mẽ.

Thiết kế: Kết hợp nhôm và kính, logo táo hạ thấp

Cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành ngôi “smartphone tốt nhất”, nhưng các thông tin rò rỉ cho thấy Apple đã có nhiều thay đổi lớn. Ngoài hệ thống camera, thiết kế cũng sẽ được làm mới đáng kể.

Theo báo cáo từ The Information, bộ đôi iPhone Pro năm nay sẽ sở hữu khung kết hợp nhôm và kính, thay vì titan như trước. Rò rỉ hình ảnh ốp lưng trong suốt còn hé lộ chi tiết ô vuông bo tròn mờ phía sau, che phần tiếp giáp giữa kim loại và kính cũng như vùng chứa hệ thống MagSafe.

Video concept iPhone 17 Pro Max màu cam mới. (Nguồn: Technizo Concept)

Một thay đổi khác đến từ vị trí logo Apple. Nguồn tin từ Apple Hub trên TikTok cho biết biểu tượng “quả táo cắn dở” sẽ được hạ thấp, nằm ngay dưới thanh camera sau thay vì ở chính giữa như các đời trước. Đây là lần đầu tiên Apple điều chỉnh vị trí logo kể từ dòng iPhone 11 (2019).

Ngoài ra, nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy iPhone 17 Pro Max có thể dày hơn: 8,7mm so với 8,25mm của iPhone 16 Pro Max.

Màn hình: Chống trầy xước tốt hơn, chống phản xạ

Theo nguồn Instant Digital, iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu màn hình phủ lớp chống phản xạ siêu cứng, giúp hạn chế trầy xước và bền bỉ hơn Ceramic Shield hiện tại.

Ban đầu, quy trình sản xuất lớp phủ này gặp khó khăn, nhưng gần đây các nhà cung cấp của Apple đã đạt năng suất cao, mở đường cho sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, chỉ iPhone 17 Pro và 17 Pro Max mới được trang bị công nghệ này. Các mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ chưa có.

Hiệu năng: Chip A19 Pro, RAM 12GB và tản nhiệt buồng hơi

iPhone 17 Pro Max dự kiến dùng chip A19 Pro thế hệ mới nhất của Apple. Dù chưa đạt tiến trình 2nm (dự kiến năm sau cho iPhone 18 Pro), A19 Pro vẫn được sản xuất trên quy trình 3nm cải tiến của TSMC, hứa hẹn tăng tốc độ và tiết kiệm năng lượng.

Để đối phó với việc chip mạnh hơn cũng tỏa nhiều nhiệt hơn, Apple có thể bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber). Công nghệ này sử dụng ống dẫn đồng chứa chất lỏng để phân tán nhiệt, tương tự các smartphone Android cao cấp.

Nhờ đó, người dùng có thể quay video ProRes hoặc chơi game 3D nặng lâu hơn mà máy ít bị quá nhiệt.

Concept màu xanh mới của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Zee Tech

Ngoài ra, dung lượng RAM dự kiến tăng lên 12GB, cao hơn 50% so với dòng iPhone 16, tạo điều kiện cho các tính năng AI on-device của Apple Intelligence.

Camera: Zoom 8x, quay video 8K và nhiều tính năng mới

Theo tài liệu từ một nhà mạng Hàn Quốc bị rò rỉ, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có hệ thống camera tele 48MP với khả năng zoom quang học 8x, vượt trội so với mức 5x trên iPhone 16 Pro. Camera trước cũng được nâng cấp, có thể đạt tối đa 24MP.

Quay video 8K nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện, không chỉ ở bản Pro mà cả dòng iPhone 17 tiêu chuẩn. Đặc biệt, tính năng quay đồng thời bằng camera trước và sau được cho là độc quyền của iPhone 17 Pro.

Pin và sạc: Lớn hơn, hỗ trợ sạc ngược không dây

Một trong những nâng cấp đáng chú ý khác là viên pin dung lượng khoảng 5.000mAh, cao hơn so với 4.685mAh của iPhone 16 Pro Max. Điều này, kết hợp với chip tiết kiệm điện và hệ thống tản nhiệt mới, hứa hẹn mang đến thời lượng pin vượt trội.

Quan trọng hơn, iPhone 17 Pro Max có thể hỗ trợ sạc ngược không dây, cho phép người dùng dùng iPhone để sạc AirPods 4 hoặc AirPods Pro 3 (sản phẩm được đồn đoán sẽ ra mắt cùng sự kiện).

Với hàng loạt thay đổi, từ thiết kế, màn hình, camera, hiệu năng cho đến pin và sạc, iPhone 17 Pro Max đang nổi lên như mẫu iPhone đột phá nhất trong nhiều năm qua.

Dù vẫn cần chờ Apple xác nhận tại sự kiện ngày 9/9, nhưng 14 tính năng rò rỉ lần này cho thấy Apple đang chuẩn bị một bước tiến lớn để duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường smartphone cao cấp.

(Theo Tom's Guide, AppleInsider)