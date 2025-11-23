Sau triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội năm 2024, họa sĩ Nguyễn Thu Hà tiếp tục hành trình sáng tạo với phiên bản Nam tiến của dự án Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương. Triển lãm giới thiệu 38 bức chân dung màu nước gồm các tác phẩm từng được yêu thích ở Hà Nội và nhiều sáng tác mới.

Buổi khai mạc triển lãm có sự hiện diện của các nguyên mẫu.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm tiếp tục phát triển tinh thần nghệ thuật từng thể hiện tại Hà Nội: mỗi bức chân dung như một tấm gương phản chiếu nội tâm của cả nhân vật lẫn người vẽ. Chị không chỉ quan sát ngoại hình mà dành nhiều thời gian trò chuyện cùng nhân vật, tìm kiếm chiều sâu cảm xúc để mỗi nét cọ mang theo sự thấu cảm. Nhờ vậy, các bức tranh của chị luôn gợi mở câu chuyện đời sống, đôi khi dịu dàng, đôi khi nhiều suy tư, nhưng đều chất chứa rung động nhân bản.

Kỹ thuật màu nước của Nguyễn Thu Hà cho thấy sự chín dần qua độ loang, ánh sáng và sắc độ được kiểm soát tinh tế. Sự mềm mại đặc trưng của màu nước trở thành phương tiện kể chuyện, làm bật lên những khoảnh khắc cảm xúc mong manh nhưng mạnh mẽ.

Một điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là sự xuất hiện trực tiếp của các nguyên mẫu trong buổi khai mạc, tạo nên trải nghiệm tương tác hiếm gặp giữa tranh - nhân vật - người xem.

NSƯT Cao Ngọc Ánh bên chân dung của mình.

NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ nhận xét triển lãm "cho thấy một thế giới nội cảm tinh tế, giàu suy tư".

Nhiều nguyên mẫu khác chia sẻ cảm xúc tại sự kiện: chị Nguyễn Thị Thu - nguyên mẫu của tác phẩm Bản giao hưởng màu đỏ, bày tỏ ấn tượng mạnh khi lần đầu thấy tác phẩm hoàn chỉnh; nguyên mẫu Kim Thanh (tác phẩm Bình thản) cho rằng những buổi trò chuyện tạo ra sự đồng điệu hiếm có giữa người vẽ và người được vẽ.

Song song triển lãm, họa sĩ sẽ thực hiện một buổi ký họa trực tiếp và ra mắt phiên bản mới của cuốn sách Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương, tập hợp các tác phẩm ở cả hai triển lãm cùng nhiều tranh chưa từng trưng bày.

Triển lãm kéo dài từ 22 đến 30/11/2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.