Theo báo The New York Times và hãng tin TVP, Tướng Drapatyi được bổ nhiệm sau khi Tổng thống Zelensky cách chức Tướng Oleksandr Syrskyi sau nhiều ngày biểu tình rầm rộ diễn ra ở Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Vị tướng nổi danh cả ở trong và ngoài Ukraine

Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Drapatyi, 43 tuổi đã tạo dựng danh tiếng là một chỉ huy táo bạo và kiên cường. Ông được coi là đại diện cho thế hệ tướng lĩnh mới của Ukraine được tôi luyện trong cuộc xung đột với Nga. Ông đã dành toàn bộ sự nghiệp trong các vị trí chiến đấu, từng bước thăng tiến trong hàng ngũ quân đội.

Tướng Drapatyi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook: "Tôi trưởng thành trong quân đội. Tôi sẽ làm việc có trách nhiệm, tập trung và tôn trọng những người đang bảo vệ đất nước chúng ta ngày hôm nay".

Được đánh giá cao cả ở trong và ngoài Ukraine, Tướng Drapatyi, người từng chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên quân, đã trải qua con đường binh nghiệp lâu dài với nhiều thành tích nổi bật.

Tướng Mykhailo Drapaty. Ảnh: Tài khoản Volodymyr Zelensky Telegram

Sau khi tốt nghiệp Học viện Xe tăng Kharkiv năm 2004, ông Drapatyi gia nhập Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 72 của Ukraine. Đến năm 2014, ông đã mang quân hàm thiếu tá và được công chúng biết đến rộng rãi khi đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe bọc thép do ông chỉ huy phá vỡ các chướng ngại do phe ly khai dựng lên tại thành phố Mariupol lan truyền mạnh trên mạng.

Vài tháng sau, đơn vị của ông Drapatyi bị mắc kẹt gần Izvaryne, trong khu vực được gọi là “vòng xoáy Izvaryne”. Giữa lúc bị các lực lượng được Nga hậu thuẫn bao vây và hứng chịu hỏa lực dữ dội, ông đã ra lệnh phá vòng vây, giúp cứu sống hơn 260 binh sĩ Ukraine, củng cố danh tiếng là một vị chỉ huy sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong những tình huống khó khăn.

Sau đó, ông Drapatyi lần lượt đảm trách nhiều vị trí tại các đơn vị khác nhau, đồng thời không ngừng thăng tiến trong quân ngũ.

Thăng tiến không ngừng trong quân ngũ

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, với tư cách chỉ huy của nhóm tác chiến phía nam, ông Drapatyi đã góp phần ngăn chặn đà tiến công của quân Nga về phía thành phố Kryvyi Rih và là một trong những chỉ huy của chiến dịch phản công giúp Ukraine cuối cùng giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam đất nước.

Hai năm sau, khi đã mang quân hàm chuẩn tướng, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân Ukraine. Năm 2024, uy tín của vị tướng này càng được củng cố khi ông lãnh đạo lực lượng Ukraine ngăn chặn quân đội Nga mở rộng phạm vi hoạt động tại tỉnh Kharkiv.

Đến tháng 1/2025, Tổng thống Zelensky giao cho Tướng Drapatyi trực tiếp phụ trách các đơn vị chiến đấu tại tỉnh Donetsk, một động thái cho thấy những thách thức mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt ở mặt trận phía đông, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Kiev đối với vị chỉ huy này.

"Mykhailo Drapatyi đã tổ chức thành công công tác phòng thủ ở hướng Kharkiv và đẩy lùi chiến dịch tấn công của quân đội Nga", ông Zelensky nhấn mạnh khi thông báo quyết định bổ nhiệm vào thời điểm đó.

6 tháng sau, Tướng Drapatyi nộp đơn từ chức sau khi một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một căn cứ quân sự Ukraine khiến nhiều binh sĩ thương vong. Ông cho biết mình cảm thấy có "trách nhiệm cá nhân đối với thảm kịch này".

Tuy nhiên, ông Drapatyi nhanh chóng được bổ nhiệm làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên quân Ukraine. Trên cương vị mới, ông đề xuất nhiều cải cách đối với hệ thống tuyển quân, công tác huấn luyện và việc tích hợp công nghệ vào quân đội.

Trong những năm gần đây, ông Drapatyi ngày càng nổi tiếng. Theo một nghiên cứu xã hội học của SOCIS vào cuối năm 2025, 38,5% người Ukraine tin tưởng Tướng Drapatyi, khiến ông trở thành một trong những chỉ huy quân sự đương nhiệm được tín nhiệm nhất.

Ủng hộ và biết ơn người tiền nhiệm

Khi cuộc khủng hoảng liên quan tới việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov diễn ra vào tuần trước, Tướng Drapatyi đã công khai lên tiếng ủng hộ ông Fedorov.

Ông Drapatyi cho rằng dưới sự lãnh đạo của ông Fedorov, "binh sĩ đã có một đối tác thực sự tại Bộ Quốc phòng, người không chỉ đáp ứng các nhu cầu của họ mà còn thúc đẩy thay đổi trong cách tiếp cận, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và hỗ trợ những người sẵn sàng chịu trách nhiệm".

Ông Drapatyi cũng dành những lời trân trọng cho người tiền nhiệm của mình: "Tôi biết ơn Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi vì những nỗ lực bền bỉ nhằm củng cố quân đội Ukraine. Chính tôi đã trưởng thành trong quân đội".