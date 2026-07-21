Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Tờ Kyiv Independent dẫn lời cựu chiến binh Dmytro Koziatynskyi, một trong những người tổ chức biểu tình cho biết: "Chúng tôi đã đặt ra thời hạn đến thứ Sáu (24/7) để các yêu cầu được đáp ứng".

Người dân Ukraine đã tổ chức các cuộc biểu tình hàng ngày kể từ ngày 16/7, phản đối việc cách chức ông Fedorov, một trong những quan chức cấp cao trẻ tuổi và nổi tiếng nhất nước. Trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Fedorov đã giám sát một loạt sáng kiến ​​quan trọng, bao gồm các cải cách và chương trình tăng cường năng lực quân sự của Ukraine.

Một người biểu tình bày tỏ: "Điều quan trọng đối với ông Fedorov là tiếp tục tất cả các dự án đã bắt đầu". Ông Fedorov hiện được đề nghị giữ một vai trò khác, tập trung vào công nghệ quân sự và giám sát quá trình hiện đại hóa của Bộ Quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin thân cận, ông Fedorov vẫn muốn được làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Theo ông Koziatynskyi, những gì diễn ra hôm 20/7 không phải là biểu tình, mà là hành động tập trung vào các yêu cầu của những người phản đối. Trong trường hợp các yêu cầu được đáp ứng, biểu tình sẽ chấm dứt.

Tối hậu thư của người biểu tình tập trung vào quan hệ giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh Syrskyi. Căng thẳng giữa hai quan chức này được cho phát sinh kể từ khi ông Fedorov được bổ nhiệm và hai người có cách tiếp cận khác nhau đối với công tác chỉ huy quân sự và văn hóa tổ chức. Tướng Syrskyi ủng hộ mô hình chỉ huy tập trung cao độ, mang đậm dấu ấn học thuyết quân sự kiểu cũ.