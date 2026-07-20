Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 20/7 đã xác nhận việc Tehran nhận được các đề xuất và sáng kiến từ nhiều bên trung gian nhằm giảm căng thẳng với Mỹ, nhưng không tiết lộ cụ thể về các đề xuất này.

"Những lo ngại về nguy cơ bị đối thủ đánh lừa sẽ không ngăn cản các nhà ngoại giao Iran thực hiện nhiệm vụ của mình. Giống như quân đội có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia trên mặt trận ngoại giao. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chấm dứt các hành vi gây hấn của Mỹ", ông Baghaei cho biết.

Quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh, biên bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington gồm 14 điều khoản "hoàn toàn rõ ràng" và việc các bên có cách diễn giải khác nhau về nội dung văn bản không thể được sử dụng làm lý do để Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố của mình, ông Baghaei cũng lên án việc Mỹ tấn công hạ tầng dân sự của Iran, gọi đây là "hành vi xâm phạm quyền được sống, quyền được bảo đảm an ninh và nhân phẩm".

"Mọi thiệt hại xảy ra trên lãnh thổ Iran đều là vết thương của cả dân tộc. Chúng tôi cảm ơn người dân ở Hormozgan, Khuzestan, Bushehr và Sistan-Baluchestan vì sự kiên cường trước những diễn biến gần đây", ông Baghaei nói.

Nga phản đối việc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân của Iran

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/7 đã phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Mỹ không kích nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của Iran.

"Cơ sở hạt nhân bị nhắm mục tiêu đang nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Việc Mỹ tấn công một cơ sở như vậy đã vi phạm luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quy định của IAEA. Bên cạnh đó, việc Washington liên tục leo thang căng thẳng cũng làm suy yếu những nỗ lực ngoại giao đa phương trước đó", bà Zakharova cho hay.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, IAEA khẳng định đang theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc với phía Iran về vấn đề an ninh của nhà máy Darkhovin. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cũng một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa hoạt động quân sự tại vị trí xung quanh các cơ sở hạt nhân.