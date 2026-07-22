Theo báo Kyiv Independent, trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội Telegram rạng sáng 22/7, Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn về những đóng góp của ông Syrskyi cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay với Nga, đặc biệt là vai trò của ông Syrskyi trong “một số chiến dịch quan trọng của Kiev trong cuộc xung đột”.

Ông Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Militarnyi

Ông Zelensky bày tỏ: “Ông Oleksandr Syrskyi đã đảm bảo những kết quả mà Ukraine đạt được trong việc phòng thủ Kiev, cuộc phản công ở tỉnh Kharkiv cũng như chiến dịch quân sự nhằm vào tỉnh biên giới Kursk của Nga... Hoạt động phòng thủ của Ukraine vẫn tiếp tục và mỗi binh sĩ đều xứng đáng được đối xử một cách tôn trọng. Tôi vô cùng biết ơn ông Syrskyi và từng binh sĩ của chúng ta về những vị trí vững chắc tại tiền tuyến của Ukraine”.

Tổng thống Zelensky sau đó bổ nhiệm ông Drapatyi làm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Theo báo Kyiv Independent, ông Drapatyi, 43 tuổi là một trong những vị chỉ huy “được tôn trọng nhất” và được nhiều người dân cũng như binh sĩ Ukraine coi là ứng viên hàng đầu để thay thế ông Syrskyi.

Việc ông Zelensky cách chức Tổng tư lệnh Syrskyi diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov giữa tuần trước bất ngờ bị miễn nhiệm. Động thái này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích và biểu tình tại Kiev. Truyền thông Ukraine nhận định quyết định này xuất phát từ những bất đồng không thể hòa giải giữa ông Fedorov và ông Syrskyi.