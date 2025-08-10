Ngày 10/8, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã tổ chức Ngày hội vì Thủ đô bình yên và Lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Tình huống nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố được biểu diễn tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Chiến Thắng

Trong đó, người dân ấn tượng với màn trình diễn võ thuật, tình huống trấn áp nhóm "quái xế" mang theo hung khí lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố. Nhóm đối tượng này còn có thái độ chống đối người thi hành công vụ...

Nhân vật "girl phố" được nữ thiếu tá công an nhập vai. Ảnh: Chiến Thắng

Ảnh: Chiến Thắng

Đáng chú ý, có một nữ cán bộ, chiến công an đã nhập vai "girl phố" (đối tượng nữ gây rối trật tự công cộng) để lại ấn tượng với người xem. Đó là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (sinh năm 1988), hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Sau đó nhóm đối tượng bị công an trấn áp, bắt giữ. Ảnh: Chiến Thắng

Thiếu tá Mai Ly (bên phải) chụp ảnh cùng đồng đội trước khi tham gia tình huống nhập vai. Ảnh: NVCC

Nữ thiếu tá xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô từng công tác tại Đội CSGT - Trật tự; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hiện tại, cô làm việc tại Công an phường Phúc Lợi.

Nữ CSGT Mai Ly khi công tác tại Đội CSGT - Trật tự Công an quận Thanh Xuân, tháng 12/2023. Ảnh: Đình Hiếu

Hình ảnh nữ CSGT Mai Ly khi Công an quận Thanh Xuân ra quân xử lý xe chở hàng cồng kềnh vào tháng 1/2024.

Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cũng là thành viên suất sắc trong Tổ võ thuật - tình huống Công an TP Hà Nội, nhiều lần cùng đội tham gia các hội thi võ thuật Công an nhân dân.

Trong công việc, nữ chiến sĩ cũng gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, năng động và phong thái chuyên nghiệp. Năm 2021, cô cũng đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét duyên áo dài phụ nữ công an Thủ đô”.

Theo Công an TP Hà Nội, 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên' không chỉ quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện, gần gũi nhân dân mà còn khẳng định sức mạnh tổng hợp, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô – xứng đáng là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân; đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ngàn năm văn hiến.