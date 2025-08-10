Ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ người đàn ông xăm trổ, có hành vi hành hung một phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central, số 176 Định Công. Danh tính người này hiện chưa được công bố.

Camera an ninh ghi lại vụ người đàn ông tấn công cô gái ở chung cư Sky Central. Ảnh: Cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an phường Phương Liệt, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông hành hung một phụ nữ tại sảnh chờ thang máy tòa nhà, trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

Hình ảnh từ camera cho thấy, khoảng 22h ngày 9/8, người đàn ông tiến lại gần, vỗ vai một phụ nữ mặc áo đen. Khi chị này quay lại, đối tượng bất ngờ tung liên tiếp cú tát và đấm vào mặt, đầu nạn nhân.

Bất chấp việc chị cố gắng né tránh, người này tiếp tục lao tới tung cú đá, đấm vào người. Điều gây phẫn nộ là toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra trước mặt 4 trẻ em. Chỉ đến khi bảo vệ tòa nhà xuất hiện, kẻ tấn công mới chịu dừng tay.

Lãnh đạo UBND phường Phương Liệt xác nhận, nạn nhân là chị N.T.T. (SN 1997). Chị T. đã đến trình báo và cho biết bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi dùng tay, chân hành hung tại sảnh B1, hành lang 1 của chung cư Sky Central.

Công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ và xử lý vụ việc.