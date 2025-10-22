Cách làm gà kho sả ớt ngon chuẩn vị
Gà kho sả ớt đậm đà, cay thơm dùng với cơm nóng là ngon nhất. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận vị thơm ngon của thịt gà, vị cay nồng của ớt và hương thơm nức mũi của sả.
Xem ngay: Cách làm gà kho sả ớt ngon chuẩn vị
Cách làm gà rán KFC giòn rụm như ngoài hàng
Gà rán KFC khác với các hãng gà rán khác là họ sẽ không nhúng gà với bột trứng mà sẽ nhúng qua nước lạnh.
Tùy vào loại bột mì mà sẽ cho ra lớp vỏ với độ giòn, xốp, xù khác nhau.
Gà đạt yêu cầu phải được chiên vàng om, lớp da giòn tan, từng thớ thịt thấm gia vị mềm ngọt, không hề bị khô và phải mọng nước.
Cách làm gỏi gà ngon và lạ miệng
Các món gỏi trộn với thịt gà rất được ưa chuộng vì thơm ngon, bổ dưỡng, lại có thể biến tấu đa dạng với các nguyên liệu quen thuộc khác nhau.
Trong đó, một số món được yêu thích nhất là gỏi gà bắp cải, gỏi gà hành tây và gỏi gà chua ngọt. Mỗi món lại có một hương vị tươi ngon riêng, hấp dẫn từ trẻ em đến người lớn.
Xem ngay: Cách làm gỏi gà ngon và lạ miệng cho bữa cơm gia đình
Cách làm gà kho gừng ngon đậm đà
Món gà kho gừng đạt yêu cầu phải có hương vị đặc trưng của gừng, miếng gà được kho thấm đều gia vị, mặn mà vừa phải, gừng thì cay nồng kết hợp hoàn hảo với thịt gà.
Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản là bạn đã có một đĩa thịt gà kho gừng thơm ngon. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn kèm với cơm nóng.
Xem ngay: Cách làm gà kho gừng ngon đậm đà cho bữa cơm gia đình
Cách làm gà rang muối ngon, hấp dẫn như nhà hàng
Được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc là thịt gà nhưng món gà rang muối ngày càng được ưa chuộng vì hương vị lạ miệng, dễ ăn.
Gà rang muối sau khi hoàn thành có màu sắc bắt mắt, da gà giòn thơm nhưng thịt vẫn giữ được vị mềm ngọt đặc trưng.
Vị mặn của muối, vị béo bùi của đậu xanh và nếp cùng với lá chanh và sả chiên giòn khiến cho món ăn này hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bạn có thể ăn kèm gà rang muối với 1 chén muối ớt chanh hay các loại nước chấm yêu thích khác đều rất tuyệt.
Cách làm gà hấp muối sả da giòn, thịt mềm thơm
Để món gà hấp muối sả được ngon, bạn có thể hấp gà bằng nồi gang hay nồi cơm điện. Tuy nhiên món gà hấp muối ngon nhất là hấp bằng nồi đất, giúp giữ được hương vị ngọt thanh tự nhiên.
Gà hấp muối sả khi hoàn thành màu rất hấp dẫn, mùi thơm nức của sả và lá chanh cực mê mẩn. Thịt gà mềm thơm, thấm gia vị, chấm kèm nước chấm chua cay vô cùng ngon. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn nóng.
Xem ngay: Cách làm gà hấp muối sả da giòn, thịt mềm thơm cực cuốn hút
Cách làm gà chiên mắm đơn giản tại nhà
Gà chiên mắm là món ăn đơn giản nhưng hương vị hấp dẫn, được cả trẻ em và người lớn yêu thích.
Những miếng thịt gà thơm mùi tỏi, đậm vị mắm ngon, ăn kèm cơm nóng càng hấp dẫn.
Xem ngay: Cách làm gà chiên mắm đơn giản tại nhà
Cách làm gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng
Gà hầm thuốc bắc được chế biến từ nguyên liệu chính là gà và thuốc bắc nên giàu dinh dưỡng. Thịt gà có chứa nhiều vitamin, protein kết hợp với các thảo dược không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Đây được coi là món ăn bổ dưỡng, giúp hỗ trợ trị cảm cúm, tăng cường sức đề kháng, tốt cho bệnh tim mạch. Đặc biệt, gà hầm thuốc bắc rất tốt cho phụ nữ mang thai và người mới ốm dậy.