Cách làm gà kho sả ớt ngon chuẩn vị Gà kho sả ớt đậm đà, cay thơm dùng với cơm nóng là ngon nhất. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận vị thơm ngon của thịt gà, vị cay nồng của ớt và hương thơm nức mũi của sả.

Cách làm gà rán KFC giòn rụm như ngoài hàng Gà rán KFC khác với các hãng gà rán khác là họ sẽ không nhúng gà với bột trứng mà sẽ nhúng qua nước lạnh. Tùy vào loại bột mì mà sẽ cho ra lớp vỏ với độ giòn, xốp, xù khác nhau. Món gà rán KFC thực hiện tại nhà đơn giản, ăn ngon lại đảm bảo an toàn. Ảnh: Mộc Anh Gà đạt yêu cầu phải được chiên vàng om, lớp da giòn tan, từng thớ thịt thấm gia vị mềm ngọt, không hề bị khô và phải mọng nước.

Cách làm gỏi gà ngon và lạ miệng Các món gỏi trộn với thịt gà rất được ưa chuộng vì thơm ngon, bổ dưỡng, lại có thể biến tấu đa dạng với các nguyên liệu quen thuộc khác nhau. Trong đó, một số món được yêu thích nhất là gỏi gà bắp cải, gỏi gà hành tây và gỏi gà chua ngọt. Mỗi món lại có một hương vị tươi ngon riêng, hấp dẫn từ trẻ em đến người lớn.

Cách làm gà kho gừng ngon đậm đà Món gà kho gừng đạt yêu cầu phải có hương vị đặc trưng của gừng, miếng gà được kho thấm đều gia vị, mặn mà vừa phải, gừng thì cay nồng kết hợp hoàn hảo với thịt gà. Món thịt gà kho gừng thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Ảnh: Eric Nguyễn Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản là bạn đã có một đĩa thịt gà kho gừng thơm ngon. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn kèm với cơm nóng.

Cách làm gà rang muối ngon, hấp dẫn như nhà hàng Được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc là thịt gà nhưng món gà rang muối ngày càng được ưa chuộng vì hương vị lạ miệng, dễ ăn. Gà rang muối sau khi hoàn thành có màu sắc bắt mắt, da gà giòn thơm nhưng thịt vẫn giữ được vị mềm ngọt đặc trưng. Vị mặn của muối, vị béo bùi của đậu xanh và nếp cùng với lá chanh và sả chiên giòn khiến cho món ăn này hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bạn có thể ăn kèm gà rang muối với 1 chén muối ớt chanh hay các loại nước chấm yêu thích khác đều rất tuyệt.

Cách làm gà hấp muối sả da giòn, thịt mềm thơm Để món gà hấp muối sả được ngon, bạn có thể hấp gà bằng nồi gang hay nồi cơm điện. Tuy nhiên món gà hấp muối ngon nhất là hấp bằng nồi đất, giúp giữ được hương vị ngọt thanh tự nhiên. Gà hấp muối sả vẫn giữ được vị ngọt thanh tự nhiên, hòa quyện vị đậm đà từ hơi muối và dậy mùi thơm của sả. Ảnh: Thuy Linh Do Gà hấp muối sả khi hoàn thành màu rất hấp dẫn, mùi thơm nức của sả và lá chanh cực mê mẩn. Thịt gà mềm thơm, thấm gia vị, chấm kèm nước chấm chua cay vô cùng ngon. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn nóng.

Cách làm gà chiên mắm đơn giản tại nhà Gà chiên mắm là món ăn đơn giản nhưng hương vị hấp dẫn, được cả trẻ em và người lớn yêu thích. Những miếng thịt gà thơm mùi tỏi, đậm vị mắm ngon, ăn kèm cơm nóng càng hấp dẫn. Thịt gà chiên mắm có hương vị chua ngọt hấp dẫn, ăn kèm cơm nóng và dưa chuột càng ngon. Ảnh: Vũ Hiên