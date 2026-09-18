Ngày 18/9, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức vừa phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn 2 lô hàng gần 4 tấn gà không có giấy chứng nhận kiểm dịch khi đang trên đường vào thành phố.

Theo đó, trong công tác đấu tranh thực phẩm bẩn, khuya 15/9 và rạng sáng 16/9, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc dừng, kiểm tra 35 phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Linh Xuân, TPHCM.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 xe tải chở gà thịt không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Tổ công tác phát hiện lô gà lớn không kiểm dịch. Ảnh: KL

Cụ thể, xe tải biển số 60C-69263 do tài xế Trương Văn Hạnh (SN 1988) điều khiển, vận chuyển 300 con gà màu từ Đồng Nai về TPHCM tiêu thụ.

Xe tải biển số 61H-04993 do tài xế Huỳnh Vũ Kiên (SN 1996) điều khiển, chở 1.060 con gà màu từ Lâm Đồng về TPHCM tiêu thụ. Cả 2 lô hàng này cũng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tổng cộng, hai xe vận chuyển 1.360 con gà, với khối lượng ước tính gần 4 tấn.

Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính, mức xử phạt mỗi trường hợp 7 triệu đồng, đồng thời buộc thực hiện kiểm dịch lại toàn bộ lô hàng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.