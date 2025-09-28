Nhắc đến biển ngoại giao, nhiều người thường nghĩ đến những chiếc xe sang của Mercedes, BMW, Lexus trị giá vài tỷ tới xe siêu sang như Rolls-Royce, Bentley vài chục tỷ đồng, hay thậm chí một số siêu xe giá triệu USD.

Đây vốn là những dòng xe thường các đại sứ quán, tổ chức quốc tế lựa chọn để thể hiện sự trang trọng và tiện nghi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của một chiếc Toyota Vios mang biển số ngoại giao lại tạo nên sự đặc biệt thú vị. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, biển số này thuộc đại sứ quán Trung Quốc. Không ít nhân viên đại sứ quán sử dụng Toyota, nhưng phần lớn là các mẫu như Camry, Land Cruiser hay thấp nhất là Corolla Cross.

Hai chiếc Volvo S90 (2 ảnh đầu) và chiếc BMW X4 (ảnh cuối) mang biển ngoại giao.

Cũng mang biển số 80-NG-602 của Trung Quốc còn một số xe sang đắt tiền có thể kể đến như Volvo S90 (giá khoảng 2,2-2,7 tỷ đồng), BMW X4 (giá khoảng 2,9-3,3 tỷ đồng). Do mang biển số ngoại giao, những chiếc xe này sẽ có giá rẻ hơn do không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu.

Chiếc Toyota Vios mang biển số ngoại giao thuộc bản nâng cấp ra mắt từ năm 2021 và dừng sản xuất vào năm 2023 để thay thế bằng bản nâng cấp mới. Lợi thế của mẫu xe này luôn là bền bỉ, ít hỏng vặt và giữ giá. Trang bị và thiết kế của xe đã dần cải thiện do sức ép từ các đối thủ như Hyundai Accent, Honda City, Nissan Almera.

Năm 2021, mẫu sedan hạng B này được bán ra với 6 phiên bản khác nhau cùng mức giá dao động từ 489-641 triệu đồng. Theo ước tính, nếu không phải đóng các loại thuế phí, giá trị chiếc Vios biển ngoại giao khi mua mới chỉ ở mức 300-350 triệu đồng, rẻ hơn từ 200-300 triệu so với xe biển dân sự thông thường.

Nội thất mẫu Vios 2021 về cơ bản vẫn giữ nét truyền thống như các mẫu xe khác đến từ hãng xe Nhật Bản. Vô lăng thiết kế 3 chấu có thể điều chỉnh 2 hướng bọc da ở các phiên bản số tự động. Một số trang bị cơ bản gồm bảng đồng hồ dạng analog kèm một màn hình TFT, màn hình giải trí 7 inch, khởi động bằng nút bấm Start/Stop,…

Toyota Vios 2021 được trang bị động cơ 2NR-FE dung tích 1.5 lít, cho công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Một số công nghệ an toàn trên xe có thể kể đến như ABS, EBD, BA, Cân bằng điện tử, Camera lùi, Cảm biến lùi, 7 túi khí và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

