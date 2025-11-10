Ngày 10/11, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Đường Hương lộ 2 sẽ kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Hoàng Anh

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.900 tỷ đồng bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư và lãi vay. Trong đó, dự án sẽ được áp dụng theo hình thức PPP, với một phần vốn ngân sách nhà nước thanh toán từ nguồn thu đấu giá đất cho nhà đầu tư.

Dự án dự kiến triển khai xây dựng từ năm 2025-2028, với thời hạn hợp đồng khoảng 6 năm, được chia làm 2 gói thành phần.

Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) với tổng mức đầu tư gần 574 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 với tổng mức đầu tư trên 5.315 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư hoàn chỉnh Hương lộ 2 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, hình thành tuyến đường ven sông Đồng Nai, thúc đẩy phát triển các khu đô thị hiện đại ven sông, đồng thời giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 51.

Sau khi phê duyệt chủ trương, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.