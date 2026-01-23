Trong Cách em 1 milimet tập 42, cũng là tập cuối lên sóng tối nay, 23/1, Tú (Quỳnh Châu) lo lắng khi không thể liên lạc được với Hiếu (Thanh Hải) sau hôm chào tạm biệt ở nhà cô. Vì thế Tú dò hỏi Viễn (Hà Việt Dũng) về tình hình của Hiếu cũng như chị gái. Viễn nói chị em Hiếu đã dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả và anh cũng đã giới thiệu cho đối tác ở Singapore mua lại công ty hoạt hình của Hiếu với giá cao. Tuy nhiên, theo lời Viễn thì Hiếu đã "lặn mất tăm".

Trong khi đó, dù hiểu rõ tình cảm của Viễn, biết anh vẫn luôn chờ đợi mình nhưng Ngân (Huyền Lizzie) vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận tình cảm tốt đẹp và lớn lao ấy của Viễn. "Tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại và bẽ bàng. Tôi nhận ra là mình có rất nhiều sai lầm và thiếu sót. Thực sự tôi hoang mang lắm nên không thể lao vào hạnh phúc mới khi bản thân còn sứt mẻ", Ngân xúc động nói.

Ở diễn biến khác, Tú quyết định đi học với mục đích nâng cấp bản thân vì xung quanh ai cũng mới mẻ và giỏi giang. Cô sợ mình sẽ bị thụt lùi nên muốn nhận lời khuyên của bố. Việc đến với ai có lẽ vẫn nằm ngoài vùng suy nghĩ của Tú.

Liệu Tú có đến với Hiếu? Ngân và Viễn có thành cặp? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập cuối lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.