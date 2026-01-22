Trong Cách em 1 milimet tập 41 lên sóng tối nay, 22/1, Hoàng ‘cận’ (Trương Hoàng) không thể vượt qua sự ám ảnh chuyện năm xưa nên đã ra mộ của Quyên (Moon Tân Anh) để trải lòng. Hoàng vật vã khóc nói tóc mình đã bạc trắng vì lo âu và nhiều khi chỉ muốn mất trí nhớ như Bách để không phải nhớ lại quá khứ. Viễn (Hà Việt Dũng) và Bách (Huỳnh Anh) đã chứng kiến tất cả cuộc thú tội này.

Ở diễn biến khác, Tú (Quỳnh Châu) đã nghe lời khuyên của Hiếu (Thanh Hải) và quyết định mời Bách tham gia dự án Toki. Giờ đây Tú đã thật sự cảm thấy thoải mái vì bản thân đã thôi cố chấp và có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với người từng là mối tình đầu của mình. Điều này với Tú thật kỳ diệu và lạ lùng.

Trong khi đó, sau khi Ngân (Huyền Lizzie) trở về trạng thái độc thân, Viễn đã gửi sính lễ là robot để phát tín hiệu tới cô. Khi Ngân chất vấn về tên robot vì sao lại là "Ngẫn", Viễn cười đáp: "Thì bà cũng ngẫn thật mà". Ngân vừa đề nghị Viễn gửi hoá đơn để cô trả tiền robot, Viễn trả lời: "Không một đơn vị đo lường nào có thể định giá được quà sính lễ làm từ AI của tôi".

Còn Hiếu sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn vì khối tài sản mà Hiếu đứng tên thay My (Thuỳ Dương) đang bị điều tra khi chồng cũ của chị gái bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tú có vẻ lo lắng khi biết Hiếu đang phải xoay như chong chóng để khắc phục hậu quả.

Tú sẽ giúp gì cho Hiếu? Ngân nói sao trước lời tỏ tình táo bạo của Viễn? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 41 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.