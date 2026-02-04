Vợ chồng son tập 649

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son số mới nhất, Đoàn Minh Tài (42 tuổi, diễn viên) và Nguyễn Đan Bảo Ngọc (bác sĩ răng - hàm - mặt) được khen là cặp đôi trai tài - gái sắc. Dù hơn kém nhau 16 tuổi, họ vẫn tương xứng và hòa hợp cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Cặp đôi quen nhau khi cùng tham gia một sự kiện giải trí. Khi nghe MC giới thiệu về Bảo Ngọc với các danh xưng như bác sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ..., Minh Tài đã rất tò mò. Anh bất ngờ khi một cô gái trẻ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò như thế.

Minh Tài hơn vợ 16 tuổi.

Khi Bảo Ngọc bước ra trong chiếc váy lấp lánh, gương mặt rạng ngời, thể hiện một ca khúc bằng tiếng Anh, Minh Tài thầm nghĩ: “Đây chính là người phụ nữ mình tìm kiếm bấy lâu nay”.

Trên phim ảnh, Minh Tài là người dạn dĩ, giàu kinh nghiệm nhưng trong chuyện tình cảm, anh lại khá nhút nhát. Dù trúng tiếng sét ái tình nhưng anh không dám xin số liên lạc để làm quen Bảo Ngọc.

Cho đến khi có cơ hội hợp tác với nhau trong một sự kiện thiện nguyện, anh mới chủ động trò chuyện với cô.

“Hồi đó, tôi gọi anh ấy là chú, còn anh ấy lại xưng hô là ‘anh – em’. Tôi thấy hơi kì kì, ngượng ngượng”, Bảo Ngọc kể.

Bảo Ngọc ngưỡng mộ sự nỗ lực của chồng trong thời gian làm nghệ thuật.

Sau đó, Minh Tài xin số điện thoại của Bảo Ngọc để liên lạc nhiều hơn. Anh thường xuyên rủ cô đi ăn, đi chơi dù cô không mấy nhiệt tình.

Dần dần, trong quá trình làm việc chung, Ngọc nhận ra người đàn ông này rất nhiệt tình và chỉn chu. Hơn nữa, anh chàng cũng trẻ trung, hiện đại nên Ngọc nảy sinh cảm mến.

“Anh ấy làm thân với mẹ tôi. Anh một mình lập nghiệp ở TPHCM, không có người thân chăm sóc. Mẹ tôi thấy vậy thì thương. Sau đó, không hiểu sao mẹ tôi nhận anh ấy làm con nuôi.

Một ngày, mẹ gọi cho tôi nói: ‘Con ơi, tối nay gia đình mình họp mặt. Nhà có thành viên mới’. Gặp nhau ở quán cà phê, mẹ tôi nói nhận anh Tài làm con nuôi, muốn chúng tôi thương nhau như anh em”, Ngọc kể.

Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên gặp nhau trong những bữa ăn gia đình. Việc trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường dần trở thành thói quen của họ.

“Tôi nảy sinh tình cảm với anh, nhưng thời gian đầu tôi không biết đây là tình cảm nam nữ hay tình cảm anh em gia đình. Cuối cùng, anh ngỏ lời đến lần thứ 3 tôi mới gật đầu”, Ngọc chia sẻ.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân ngọt ngào.

Minh Tài tâm sự, chuyện tình cảm của họ gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu vì cách biệt tuổi tác. Bảo Ngọc là cô gái sâu sắc, thích được lắng nghe, chia sẻ, trong khi đó, Minh Tài đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, không muốn chia sẻ quá nhiều. Sự khác biệt ấy khiến họ nảy sinh mâu thuẫn.

Tuy nhiên, vì tình yêu chân thành, họ sẵn sàng thay đổi bản thân để phù hợp hơn với người kia.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2025. Đám cưới được tổ chức tại vườn dừa của họ “gây bão” mạng xã hội nhờ không gian lãng mạn, mang đậm dấu ấn miền Tây.

Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son vui vẻ, ngọt ngào. Tuy nhiên, họ vẫn gặp phải một số vấn đề như ghen tuông, nhạy cảm trong suy nghĩ... Khi ở bên nhau, cả hai cùng tiết chế cái tôi cá nhân để cuộc sống chung được hòa hợp.

“Nhiều khi tôi cũng không tốt hoàn toàn. Hiện tại, chúng tôi đang rất đồng điệu với nhau nên tôi không mong chồng phải thay đổi điều gì.

Sắp tới, cuộc sống chung có một chút thay đổi. Tôi mong cả hai cùng thích nghi được với sự thay đổi đó”, Bảo Ngọc tâm sự.

Minh Tài tiết lộ, anh rất yêu sự ngây thơ, hồn nhiên của vợ. Mỗi sáng thức giấc, anh đều muốn được ngắm nhìn vợ thật lâu. Anh hy vọng, Bảo Ngọc sống nhiệt thành nhưng vẫn giữ được nét vô tư như hiện tại.