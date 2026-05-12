Dự cảm xấu khi nhìn mình trong gương

Mè Văn Hặc (21 tuổi, quê xã Khoen On, tỉnh Lai Châu) đang chống chọi lại căn bệnh nguy hiểm về gan. Vốn là chàng trai khỏe mạnh, cậu bất ngờ phát hiện mắc xơ gan F4 là giai đoạn nặng nhất của bệnh gan mạn tính.

Hặc đang là sinh viên năm cuối tại một trường cao đẳng ở Phú Thọ. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh, cậu vẫn mơ hồ chưa hiểu bởi xơ gan là cái gì đó xa vời với chàng trai người dân tộc Thái này. Hằng ngày, cậu không hút thuốc, gần như không uống rượu bia và thường xuyên chơi thể thao.

“Trước giờ tôi ít ốm đau nên luôn nghĩ sức khỏe mình tốt. Vài năm trước, tôi từng nhiều lần bị dị ứng, nổi mẩn ngứa và chảy máu mũi kéo dài. Lo ngại liên quan đến gan, tôi từng đi xét nghiệm viêm gan A, B, C nhưng đều âm tính”, Hặc kể lại.

Sau lần đó, nam sinh chủ quan cho rằng cơ thể chỉ suy nhược thông thường nên không kiểm tra thêm. Khoảng hai tháng trước, Hặc bước vào giai đoạn vừa thực tập vừa làm thêm tại quán ăn để trang trải học phí và phụ giúp gia đình. Ban ngày đi học, tối làm việc đến 1-2h sáng khiến nam sinh liên tục thiếu ngủ, ăn uống thất thường.

Có ngày cậu chỉ ăn qua loa cho kịp giờ làm. Nhiều hôm gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khoảng hai tuần thức khuya liên tục, nam sinh bất ngờ phát hiện mắt và da chuyển vàng rõ rệt khi soi gương.

Hặc những ngày nằm viện tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NVCC.

“Tối đó tôi thấy mặt mình vàng khác thường nên rất hoang mang. Tôi cảm nhận được sự việc chẳng lành nên ngay hôm sau đi khám”, cậu nhớ lại.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh khiến chàng trai 21 tuổi suy sụp. Các xét nghiệm cho thấy Hặc bị xơ gan F4 kèm rối loạn đông máu nặng.

“Khi bác sĩ thông báo bị xơ gan giai đoạn cuối, đầu óc tôi gần như trống rỗng. Tôi không hiểu vì sao mình không rượu bia, không hút thuốc mà vẫn mắc bệnh nặng như vậy”, Hặc nói.

Hặc được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Ngày nhập viện, Hặc gần như trắng tay. Cậu phải gọi về nhà xin bố mẹ vay mượn 5 triệu đồng để đóng viện phí trước. Tại đây, qua nhiều xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định Hặc mắc bệnh Wilson - rối loạn chuyển hóa đồng, xơ gan F4, kèm rối loạn đông máu nặng.

Hặc đang điều trị tại Trung tâm Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh:NVCC.

Theo các bác sĩ, xơ gan là tình trạng gan bị tổn thương kéo dài, các tế bào gan dần bị thay thế bằng mô xơ khiến gan chai cứng, suy giảm chức năng. Bệnh thường tiến triển âm thầm qua nhiều năm nên nhiều người không phát hiện sớm.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ mệt mỏi nhẹ, chán ăn hoặc không có triệu chứng rõ ràng. Khi chuyển sang giai đoạn mất bù như trường hợp của Hặc, gan gần như không còn khả năng bù đắp tổn thương, dễ xuất hiện hàng loạt biến chứng nguy hiểm như phù nề, rối loạn đông máu, cổ trướng, suy thận hoặc hôn mê gan.

Sống chậm lại, quý sức khỏe hơn

Sau khi nhập viện điều trị, cuộc sống của nam sinh thay đổi hoàn toàn. Từ người năng động, thường xuyên chơi thể thao và làm việc liên tục, Hặc buộc phải sống chậm lại.

Mỗi ngày, cậu ăn uống đúng giờ, ngủ sớm, kiêng hoàn toàn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ và hạn chế lao động nặng. Những đêm mất ngủ kéo dài cùng cảm giác mệt mỏi triền miên khiến tinh thần nam sinh nhiều lần suy sụp.

Những dấu hiệu ngứa da cảnh báo sớm nhưng Hặc thường chủ quan. Ảnh: NVCC.

“Có lúc tôi nghĩ đến việc buông xuôi vì thấy mình làm khổ bố mẹ quá nhiều”, Hặc chia sẻ.

Không chỉ áp lực bệnh tật, chi phí điều trị kéo dài cũng trở thành gánh nặng lớn với gia đình vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sự động viên của người thân, bạn bè và nhiều người xung quanh đã giúp chàng trai dần lấy lại tinh thần.

“Khi nhận được nhiều lời động viên, tôi nghĩ mình phải cố gắng điều trị để không phụ lòng mọi người”, cậu nói.

Sau biến cố tuổi 21, điều khiến Hặc tiếc nuối nhất là từng xem nhẹ sức khỏe. Cậu tâm sự nếu được quay lại sẽ không đánh đổi sức khỏe để làm việc quá sức.

Giây phút 'cận tử' của nam sinh viên sau cơn đột quỵ trên sân bóng phủi Tưởng chừng không thể qua khỏi “đêm định mệnh”, chàng trai 22 tuổi đã vượt qua hành trình sinh tử sau khi cơn đột quỵ bất ngờ ập đến trên sân bóng phủi.

Từ dấu hiệu ‘rơi dao, nói ngọng’, nam sinh viên nhanh trí cứu bà đột quỵ Phản xạ nhanh nhanh với vài câu hỏi đơn giản, nam sinh viên đã nhanh chóng giúp bà nội thoát khỏi nguy cơ tàn phế vì đột quỵ.