Theo Times of India, trong nhiều năm, gan nhiễm mỡ thường bị gắn với rượu bia. Tuy nhiên, quan niệm này đang dần lỗi thời. Các bác sĩ hiện ghi nhận một xu hướng khác: nhiều người không uống rượu vẫn xuất hiện tổn thương gan nghiêm trọng. Điều này cho thấy nguyên nhân không chỉ nằm ở rượu mà còn liên quan đến chế độ ăn hiện đại và những rủi ro lối sống âm thầm.

Vì sao ngày càng nhiều người có gan nhiễm mỡ?

Một hiểu lầm phổ biến là chỉ cần ăn đồ nấu tại nhà, tránh rượu bia và vận động ở mức vừa phải là đủ để bảo vệ sức khỏe. Thực tế, cơ thể phản ứng với nhiều yếu tố hơn. Bác sĩ Apurva Pande, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Yatharth (Ấn Độ), cho biết: “Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa là tình trạng tích tụ mỡ dư thừa trong gan, chủ yếu do chế độ ăn hiện đại và lối sống ít vận động. Ngay cả những người không uống rượu vẫn có thể bị tổn thương gan nghiêm trọng nếu tiêu thụ nhiều carbohydrate tinh chế, thực phẩm siêu chế biến và đường ẩn, kết hợp với ít vận động”.

Thực phẩm chế biến sẵn âm thầm gây hại cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

'Thủ phạm ẩn' trong bữa ăn hằng ngày

Chế độ ăn hiện đại thường có vẻ "lành mạnh”. Một bữa sáng với yến mạch đóng gói, nước ép trái cây và bánh mì nâu có thể trông cân bằng nhưng lại chứa nhiều đường ẩn hoặc carbohydrate tinh chế. Vấn đề không nằm ở một bữa ăn đơn lẻ mà ở sự lặp lại hằng ngày. Trà ngọt, đồ ăn đóng gói, ăn khuya và thói quen ngồi lâu khiến gan dần tích tụ mỡ.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy việc tiêu thụ nhiều carbohydrate và thực phẩm chế biến có liên quan chặt chẽ đến các rối loạn chuyển hóa, bao gồm gan nhiễm mỡ. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo chế độ ăn giàu đường tự do và thực phẩm siêu chế biến đang thúc đẩy các bệnh không lây nhiễm trên toàn cầu.

Cách phòng ngừa

Gan là một trong những cơ quan bền bỉ nhất của cơ thể, vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị quá tải. Hầu hết người mắc gan nhiễm mỡ không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, ngoài cảm giác mệt mỏi nhẹ thường bị bỏ qua. Khi các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, thay đổi cân nặng hoặc khó chịu xuất hiện, bệnh có thể đã tiến triển.

Một người có thể trông khỏe mạnh nhưng vẫn có rối loạn bên trong như insulin cao, mỡ nội tạng dư thừa hoặc chức năng gan suy giảm.

Những thay đổi đơn giản có thể tạo khác biệt, như giảm thực phẩm đóng gói và siêu chế biến, kiểm soát lượng đường, tăng vận động trong ngày và ngủ đúng giờ. Quan trọng hơn, việc xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng gan và siêu âm định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường, kể cả khi bệnh nhân chưa có triệu chứng.