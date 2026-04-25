Ngày 25/4, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận nam sinh viên năm cuối ở Hà Nội vào cấp cứu trong tình huống đặc biệt.

Trước đó, chàng trai này ngâm mình trong bể sục nước nóng khoảng 2-3 giờ. Sau đó, nam sinh trở về phòng nghỉ có bật điều hòa. Sáng hôm sau thức dậy, bệnh nhân hoảng hốt khi nhận thấy miệng không khép kín, uống nước khó, đánh răng bị chảy nước ra ngoài, không cười được, mắt nhắm không kín, lông mày một bên không cử động.

Ngay sau đó, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên (liệt mặt).

Nam sinh được điều trị kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, gồm thuốc kháng viêm, điện châm, xoa bóp bấm huyệt và giác hơi. Sau một thời gian ngắn, tình trạng cải thiện rõ rệt: vận động cơ mặt phục hồi tốt hơn, việc ăn uống và sinh hoạt thuận lợi.

Bác sĩ khám cho nam sinh viên. Ảnh: BVCC.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên là bệnh khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bác sĩ cho biết, vào mùa hè, nhiều người chủ quan cho rằng thời tiết nóng nên không thể “trúng lạnh”. Thực tế, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, từ ngoài trời nắng vào phòng điều hòa ngay hoặc để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu, gáy có thể làm co thắt mạch máu, gây thiếu máu cục bộ và viêm dây thần kinh, dẫn đến liệt mặt.

Các dấu hiệu điển hình cần lưu ý gồm: mặt mất cân đối; miệng méo lệch; mất nếp nhăn trán; mắt bên liệt nhắm không kín; uống nước dễ chảy ra ngoài khóe miệng; nói không tròn tiếng; không huýt sáo hoặc phồng má được; có thể kèm đau tai, ù tai, giảm vị giác ở phần trước lưỡi.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, mắt nhắm không kín, cười lệch mặt, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Bệnh nhân không nên tự ý cạo gió, đắp thuốc hoặc tự điều trị tại nhà.

Để hạn chế nguy cơ liệt mặt trong thời tiết nắng nóng, bác sĩ Luân khuyến cáo người dân không để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp; tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu, gáy; không tắm khuya. Người gội đầu cần sấy khô tóc, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột.

