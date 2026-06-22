Gần 6h30 sáng 21/6, tại Bệnh viện E (Hà Nội), trong những phút cuối của ca trực kéo dài 24 giờ, các y bác sĩ đang chuẩn bị giao ca thì xe cấp cứu 115 đưa đến nam thanh niên 25 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay lập tức, ê-kíp trực phải ở lại, tiếp tục phối hợp cấp cứu cùng kíp tiếp nhận.

Theo người đi cùng, trước đó nhóm bạn vừa xem bóng đá vừa sử dụng bia. Trên đường trở về nhà, nam thanh niên gặp tai nạn.

Ê-kíp bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: M.V.L.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương rất nặng. Hệ thống báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt. Các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, gây mê, ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh tập trung triển khai các biện pháp cứu chữa. Trong lúc chuẩn bị can thiệp, bệnh nhân bất ngờ rơi vào ngừng tim.

Khoảng 50 y bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, vận hành tối đa các trang thiết bị hiện đại với hy vọng giành lại sự sống cho người bệnh.

“Chúng tôi ép tim liên tục cho người bệnh, giành giật, cố gắng bấu víu vào từng cơ hội mong manh nhất dù chỉ còn 1% hy vọng. Trong căn phòng ấy, tôi nhìn thấy rõ sự bất lực nhưng không hề bỏ cuộc của các đồng nghiệp. Tất cả nhân viên y tế, từ điều dưỡng, bác sĩ gây mê, bác sĩ hồi sức đến phẫu thuật viên, ai cũng đau đáu một khát vọng duy nhất là kéo chàng trai ấy trở về từ tay tử thần”, bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Ngoại Thận Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E tham gia cấp cứu chia sẻ.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ, phép màu không xảy ra, bệnh nhân không qua khỏi.

Bước ra hành lang bệnh viện, chứng kiến người mẹ gục xuống trước tin dữ, nhiều nhân viên y tế không giấu được sự nghẹn ngào.

“Có những lúc chúng tôi phải chấp nhận sự bất lực trước số phận. Nghề y dạy cách đối diện với ranh giới sinh - tử mỗi ngày, nhưng không dạy cách thôi đau lòng khi một người trẻ ra đi quá sớm”, bác sĩ Lực tâm sự.

Theo bác sĩ Lực, nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, đặc biệt trong mùa bóng đá - thời điểm nhiều người tụ tập xem các trận cầu và sử dụng đồ uống có cồn tăng lên.

"Nếu đã uống rượu bia hoặc cảm thấy cơ thể không còn đủ tỉnh táo, hãy gọi xe công nghệ, taxi hoặc nhờ người khác đưa về. Đằng sau mỗi tay lái không chỉ là sự an toàn của bản thân mà còn là hạnh phúc của gia đình, của những người đang chờ bạn trở về nhà”, bác sĩ Lực nhắn nhủ.

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