Anh N.H (39 tuổi, trú tại phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, sưng nề, bầm tím và biến dạng vùng kín sau một tai nạn sinh hoạt tại nhà.

Theo người bệnh, sau khi gặp chấn thương, anh xuất hiện cơn đau nhói đột ngột nhưng cho rằng chỉ là va chạm nhẹ nên không đi khám. Khi tình trạng đau tăng dần, vùng tổn thương sưng to, bầm tím lan rộng, anh H. mới chịu đến bệnh viện.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ vật hang, hay còn gọi là gãy dương vật. Đây là tình trạng lớp bao trắng quanh vật hang bị rách khi dương vật đang cương cứng và chịu lực tác động mạnh đột ngột.

Anh H. được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để khâu phục hồi tổn thương và lấy bỏ máu tụ. Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh ổn định và đang được theo dõi.

Bác sĩ chuyên khoa Trần Văn Tuấn (người phẫu thuật cho anh H) chia sẻ, vỡ vật hang là một cấp cứu nam khoa cần được xử trí sớm. Nhiều trường hợp vì tâm lý e ngại nên tự điều trị hoặc trì hoãn đi khám, làm tăng nguy cơ biến chứng như cong vẹo dương vật, đau khi quan hệ, rối loạn cương dương, thậm chí suy giảm chức năng sinh lý.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo nam giới cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau chấn thương vùng kín như đau nhói đột ngột, sưng nề nhanh, bầm tím lan rộng, mất cương đột ngột, biến dạng dương vật hoặc tiểu buốt, tiểu ra máu.

Theo các bác sĩ, việc thăm khám và can thiệp trong "thời gian vàng" tăng khả năng bảo tồn chức năng sinh lý và hạn chế tối đa các di chứng về sau.

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