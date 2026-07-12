Ngày 12/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin vừa thực hiện ghép tim thành công cho một nam bệnh nhân 29 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Tim hiến được lấy từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) VÀ vận chuyển vào TPHCM.

Trường hợp nhận tim mới 29 tuổi, bị bệnh cơ tim giãn dẫn đến suy tim tiến triển nghiêm trọng. Từ cuối năm 2025, anh liên tục phải nhập viện cấp cứu vì khó thở, suy tim mất bù, phân suất tống máu thất trái có lúc rơi xuống mức nguy kịch chỉ còn 11%. Dù đã đặt máy khử rung tim và điều trị nội khoa tích cực, sự sống của chàng trai vẫn bị đe dọa từng ngày.

Trái tim được vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM. Ảnh: BVCC

Nam bệnh nhân trên được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Cơ hội quý giá của anh xuất hiện từ nghĩa cử nhân văn của gia đình một nam bệnh nhân 41 tuổi. Người đàn ông này không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, tổn thương não nặng và được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Giữa nỗi đau thương tột cùng, gia đình ông đã quyết định hiến tặng mô, tạng để nối dài sự sống cho những người bệnh khác.

Ngay sau khi đối chiếu các tiêu chí chuyên môn khẩn cấp, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia xác định nam bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là người tiếp nhận phù hợp nhất. Quy trình ghép tạng liên viện lập tức được kích hoạt.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: Ảnh: BVCC

Do khoảng cách địa lý từ Hà Nội vào TPHCM, thời gian thiếu máu lạnh của tạng hiến bị kéo dài, đặt áp lực vô cùng lớn lên vai ê-kíp phẫu thuật. Quỹ thời gian khâu nối tại phòng mổ trở nên đặc biệt hạn hẹp. Thế nhưng, kể từ khi trái tim hiến được đưa vào phòng mổ của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ê-kíp y bác sĩ chỉ mất đúng 65 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn thành công. Đây là thời gian thực hiện ngắn kỷ lục trong các ca ghép tim từng triển khai tại bệnh viện.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, cho hay: "Mỗi thao tác đều phải được tính toán chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa từng giây nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác và an toàn tuyệt đối. Sự chuẩn bị đồng bộ và kinh nghiệm tích lũy đã giúp ê-kíp chạy đua với thời gian thành công. Sau 60 phút từ khi tim hoạt động trở lại, kết quả siêu âm cho thấy trái tim co bóp mạnh mẽ, chức năng tim ban đầu rất tốt".