Một ngôi trường tiểu học bỏ không nhiều năm tại huyện Phú Thuận, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã được "hồi sinh" theo một cách đặc biệt. Đó là trở thành trang trại nuôi gà Rutin - giống gia cầm mini được mệnh danh nhỏ nhất thế giới, trang QQ đưa tin.

Chia sẻ tại một cuộc họp báo ngày 24/9, Chu Hạo, một thanh niên trở về quê khởi nghiệp, cho biết đầu năm nay, sau quá trình khảo sát thị trường, anh cùng nhóm cộng sự quyết định đầu tư 800.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng) để cải tạo ngôi trường tiểu học bị bỏ không.

Theo Chu Hạo, trường cũ có lợi thế là hệ thống nhà cửa còn tương đối nguyên vẹn, khuôn viên rộng. Thay vì để công trình tiếp tục xuống cấp, nhóm quyết định tận dụng cơ sở này để phát triển mô hình chăn nuôi.

Việc mở ra trang trại nuôi gà đã giúp ngôi trường bỏ hoang hồi sinh, tạo ra giá trị kinh tế. Ảnh: QQ

Sân trường được cải tạo thành khu vực dựng chuồng nuôi, trong khi các phòng được bố trí làm khu livestream. Nhóm cũng đầu tư hệ thống điện, nước, thông gió, kiểm soát nhiệt độ và khử trùng để phục vụ hoạt động chăn nuôi.

Sau khi hoàn thiện, ngôi trường cũ nhanh chóng trở thành trang trại gà Rutin quy mô lớn. Hiện cơ sở này đang nuôi hơn 100.000 con gà Rutin. Sản phẩm được tiêu thụ thông qua hai kênh chính là livestream bán hàng và đơn hàng trực tiếp.

Chu Hạo cho biết doanh thu của trang trại hiện đạt bình quân khoảng 300.000 nhân dân tệ/tháng, tương đương khoảng 1,17 tỷ đồng.

Câu chuyện của Chu Hạo là một ví dụ về việc tận dụng tài sản nông thôn bỏ không đang được triển khai tại huyện Phú Thuận.

Theo chính quyền địa phương, Phú Thuận là huyện nông nghiệp lớn ở khu vực Nam Tứ Xuyên. Trong quá trình đô thị hóa, địa phương còn tồn tại nhiều tài sản chưa được khai thác hiệu quả như trường học cũ sau sáp nhập, nhà xưởng cũ, nhà ở nông thôn bỏ trống, đất đồi núi...

Trong thời gian dài, nhiều tài sản nằm rải rác tại các khu dân cư, không được sử dụng, trở thành nguồn lực bị lãng quên. Để khai thác giá trị của những tài sản này, huyện Phú Thuận đã tiến hành rà soát 15 nhóm nguồn lực gồm nhà ở nông thôn, trường học cũ, nhà xưởng cũ, đất đai, rừng núi... và xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý.

Tính đến tháng 8/2026, huyện Phú Thuận đã đưa vào khai thác 189 nguồn tài nguyên nhàn rỗi, hiệu quả thấp, tạo ra doanh thu kinh doanh khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ.

Cùng với mô hình nuôi gà Rutin, nhiều dự án về du lịch nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi đặc sản, chế biến nông sản đã được triển khai, góp phần tạo thêm sinh kế và làm phong phú các hoạt động kinh tế tại khu vực nông thôn.