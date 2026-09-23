Bà Vinh hàng ngày đưa cơm cho các cụ già neo đơn, không tiện đi lại. Ảnh: QQ

11h20, tiếng gọi quen thuộc vang lên tại một điểm sinh hoạt ở khu dân cư 121, phường Cương Hoa, quận Thanh Sơn: “Cơm mang về rồi đây, mọi người ra lấy nào!”.

Bà Vinh vừa dừng xe. Các cụ già đã chờ sẵn lần lượt bước tới nhận phần ăn của mình, trang Jimu news đưa tin.

Cụ Vương Thiệu Mai, 90 tuổi, cho biết bà Vinh phải đi hơn 2km để lấy cơm. “Suốt 3 năm qua, chúng tôi có thể ăn được bữa trưa đầy đủ đều nhờ bà ấy tình nguyện đi lấy cơm giúp”, cụ nói.

Khu dân cư 121 có đông người cao tuổi sinh sống. Nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, những người trên 80 tuổi được ăn trưa miễn phí, mỗi suất gồm 3-4 món cùng cháo và cơm.

Tuy nhiên, 3 năm trước, do thiếu nhân lực, điểm phát cơm không thể cử người đưa cơm tới khu dân cư. Các cụ phải tự đi khoảng 2,5 km để nhận suất ăn. Với những người đã ngoài 80 tuổi, đây không phải việc dễ dàng. Cụ Vương cho biết mỗi lần đi về mất hơn 1 giờ, trong khi nhiều người muốn ăn cơm miễn phí nhưng sức khỏe không cho phép.

Biết được điều đó, bà Vinh tìm đến điểm phát cơm để hỏi cách giải quyết. Khi biết không thể bố trí người giao cơm, bà chủ động nhận việc. Từ đó, gần như ngày nào bà cũng đi xe điện lấy cơm về cho các cụ.

Một trong những người được bà giúp đỡ là cụ Lưu Lập Chí, 85 tuổi. Do từng bị chấn thương cột sống thắt lưng, cụ đi lại khó khăn. Trước đây, chỉ để nhận một suất cơm trưa, cụ có thể phải di chuyển mất gần 4 giờ đồng hồ.

Sau khi biết hoàn cảnh của cụ, bà Vinh nhận lời đi vòng thêm một đoạn để đưa cơm tận nơi.

Công việc đưa cơm của bà Vinh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ngày mưa lớn, tuyết rơi hoặc đường trơn trượt, không thể đi giao, bà đều gọi điện báo trước cho từng cụ.

Dù các cụ đều thông cảm, bà vẫn thấy áy náy vì sợ làm mọi người thất vọng. Có lần sau một trận mưa lớn, gia đình lo bà đi đường nguy hiểm nên khuyên bà ở nhà. Bà chỉ nói: “Tôi không mang cơm thì các cụ ăn gì?”.

Sau đó, bà vẫn lên xe đưa cơm đúng giờ. Giao cơm xong, bà lại trở về chăm người mẹ 88 tuổi bị liệt, tự tay nấu cơm mềm và đút từng thìa cho mẹ.

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50, bà Vinh từng làm việc tại quán ăn, làm nhân viên phân loại rác và nhặt phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Vì thường xuyên thu gom đồ tái chế, bà được hàng xóm gọi bằng cái tên thân mật “bà nhặt phế liệu”.

Ba năm âm thầm giúp đỡ người khác, bà Vinh cũng nhận lại sự tử tế từ cộng đồng. Nhiều hàng xóm mang giấy, chai lọ và đồ tái chế trong nhà cho bà để bán lấy tiền. Chính quyền địa phương còn phối hợp với điểm thu gom, mỗi tuần 2 lần đến tận nhà lấy phế liệu, giúp bà giảm bớt việc vận chuyển.

“Những người hàng xóm và sự quan tâm của khu dân cư là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục”, bà Vinh nói.