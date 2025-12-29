Bạn muốn hẹn hò tập 1164:

Nguyễn Thiện Thăng (36 tuổi, Thanh Hóa, kinh doanh giày dép) xuất hiện tại chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất. Chàng trai nghị lực, có chí cầu tiến, luôn nỗ lực hết mình trong công việc muốn tìm được người bạn đời có lòng nhân ái và có khát vọng trong cuộc sống.

Thiện Thăng chia sẻ, anh biết yêu từ năm 16 tuổi và cho đến hiện tại đã trải qua 6 mối tình. Mối tình thứ nhất kéo dài 2 năm, mối tình thứ hai, ba, bốn cũng tương tự, mối tình thứ năm kéo dài 1 năm, mối tình thứ sáu là sâu đậm nhất, kéo dài hơn 3 năm.

Vân Hà trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

MC Ngọc Lan bất ngờ với tình trường dày dạn của anh chàng. “Bà mối” thắc mắc: “Sau ngần ấy năm yêu đương, vì lý do gì mà bạn cứ phải khắc khoải đi tìm tình yêu như vậy?”.

Thăng đáp: “Sau mối tình thứ sáu, tôi mới nhận ra mình chưa từng chuẩn bị mục tiêu hay kế hoạch cho tình yêu mà chỉ yêu theo cảm xúc”.

Người được ghép đôi với Thiện Thăng là Đỗ Thị Vân Hà (33 tuổi, quê Khánh Hòa, nhân viên văn phòng). Vân Hà có gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào.

Ưu điểm của Vân Hà là vui vẻ, hòa đồng, khéo tay may vá. Khuyết điểm của chị là nấu ăn chưa ngon, có vẻ ngoài lạnh lùng.

Vân Hà từng trải qua 4 mối tình, trong đó mối tình đầu và thứ hai sâu đậm hơn cả, đều kéo dài 4 năm sau đó chia tay vì đôi bên không cùng chí hướng. Chị muốn tìm bạn trai chững chạc, hài hước và dịu dàng.

Anh Thăng từng trải qua 6 mối tình. Ảnh cắt từ clip

Người thân hai bên có mặt tại trường quay đều vun vén cho cặp đôi. Họ nhận xét, cả hai phù hợp cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Hàng rào hé mở, Thiện Thăng tặng Vân Hà một đôi giày cao gót. Anh ngồi xuống cẩn thận đeo giày cho chị và thật kỳ diệu, đôi giày hoàn toàn vừa chân Vân Hà dù không biết trước số đo.

Ngay phút đầu gặp gỡ, Thiện Thăng đã tỏ rõ lòng mình: “Anh thấy em có nhiều năng lượng tích cực. Hôm nay, mình chỉ biết nhau một chút thôi, anh hy vọng chúng ta cho nhau thêm thời gian để có thể đánh giá kỹ hơn, chính xác hơn về nhau.

Anh hy vọng, chúng ta sẽ hợp nhau để bước tiếp”.

Vân Hà mong muốn mỗi cuộc gặp sau này đều được hẹn trước để có thể thu xếp công việc. Trong hôn nhân, chị mong chồng có thể gánh vác gia đình, biết điểm dừng trong những cuộc nhậu.

Khi vợ chồng mâu thuẫn, chị muốn đôi bên thẳng thắn chia sẻ với nhau, biết kiểm soát cảm xúc và lắng nghe nhau để xung đột không bùng nổ.

Anh Thăng gửi tặng bạn ghép đôi những vần thơ ngọt ngào. Ảnh cắt từ clip

Trong những phút tìm hiểu, chia sẻ quan điểm sống, Thiện Thăng và Vân Hà rất điềm đạm, thẳng thắn và thành thật. Càng trò chuyện, họ càng cho thấy mình là mảnh ghép phù hợp với bạn ghép đôi.

Cuối cùng, Thiện Thăng chủ động nắm tay Vân Hà, gửi gắm tình cảm của mình qua những vần thơ đẹp: “Anh đã nói từ khi vừa gặp gỡ/ Anh rất ngoan, anh đâu dám mơ nhiều/ Em bằng lòng cho anh được phép yêu/ Anh sung sướng với chút tình vụn ấy/ Em đáp lại, nói gì đau đớn vậy/ Vừa gặp anh em cũng đã mến rồi/ Em đâu phải dòng nước trôi xuôi/ Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng/ Lời nói ấy về sau đem sóng gió/ Cho lòng anh định chỉ yêu thôi/ Anh tưởng em là của anh rồi/ Em mắc nợ, anh đòi em cho được...”. (Trích bài thơ “Hẹn hò” của nhà thơ Xuân Diệu).

Sự chân thành của chàng trai Thanh Hóa đã chinh phục được cô gái xinh đẹp. Ở phút cuối, cả hai cùng bấm nút đồng ý hẹn hò trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trường quay.

MC cũng gửi lời chúc phúc, mong cả hai sớm báo tin vui cho chương trình.